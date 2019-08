Vienne : quatre permanences LREM murées et taguées à Poitiers, Châtellerault et Loudun

Une partie du monde agricole ne décolère pas après la ratification du traité de libre-échange avec le Canada. / © Thomas Chapuzot - France Télévisions

Consterné par le murage et les tags inscrits cette nuit devant ma permanence par des agriculteurs.



Que dire après nos longues discussions au cours desquelles la FDSEA 86 avait elle-même reconnu l’intérêt du CETA ?



La violence ne masque pas l’hypocrisie & l’incohérence. — Sacha Houlié (@SachaHoulie) 8 août 2019



Dégradation de la permanence de Sacha Houlié à Poitiers

Permanence du député LREM Sacha Houlié dégradée - Poitiers (08/08/2019) / © BT

Dégradation de la permanence de Nicolas Turquois à Châtellerault

Dégradation de la permanence de Nicolas Turquois à Châtellerault (Vienne) / © Jeunes Agriculteurs de la Vienne

"CETA toi d'assumer"

Les agriculteurs ne décolèrent pas. Plusieurs semaines après la ratification par l’Assemblée Nationale du traité de libre-échange avec le Canada (le CETA ), quatre permanences de La République En Marche ont été murées et taguées.Ce mercredi 7 août au soir, les locaux des députésetà Poitiers et ceux deà Châtellerault et à Loudun ont été pris pour cibles.Ce n’est pas la première fois que les permanences de députés de la majorité qui ont voté en faveur de l’accord avec le Canada sont visées par une partie du monde agricole.Les locaux de Guillaume Chiche et Jean-Marie Fiévet avaient déjà fait l’objet de tags avec des inscriptions telles que "CETA toi d'assumer".À Poitiers, les services de la ville ont enlevé, ce jeudi 8 août au matin, le mur qui avait été érigé devant l’entrée des locaux de Jacques Savatier.► À lire aussi, cet article pour tout comprendre à ce traité qui fait débat.