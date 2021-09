Une usine en feu à Pamiers en Ariège : face aux risques toxiques, les habitants sont confinés

L'usine métallurgique Aubert & Duval à Pamiers est en proie aux flammes depuis ce vendredi 10 septembre. Le feu aurait pris dans un bâtiment de production dégageant des vapeurs toxiques. D'importants moyens ont été déployés par les pompiers. La préfecture demande aux habitants de rester chez eux.

L'usine d'Aubert et Duval à Pamiers (Ariège). Un incendie s'est déclaré sur le site ce vendredi 10 septembre 2021. Les autorités parlent de risques toxiques, les riverains sont appelés à rester confinés. • © Geoffrey Berg/FTV

Les sapeurs-pompiers ont été alertés vers 6H50 ce vendredi matin, 10 septembre 2021. L'usine historique Aubert & Duval, implantée aux portes du centre ville de Pamiers en Ariège, dégage d'épaisses fumées noires.

Une cellule de crise a été mise en place à la Préfecture de l'Ariège qui demande à la population de rester chez elle.

⚠️⚠️⚠️ Incendie chez Aubert et Duval moyens importants du SDISmis en place la préfète de l’#Ariège a activé COD. Par mesure de précaution, la population est invitée à rester chez elle, et à éviter déplacement afin de ne pas entraver l’action des secours.2/2 — Préfète de l'Ariège (@Prefet09) September 10, 2021

Selon nos informations, un bac d'acide qui sert au décapage de certaines pièces métalliques aurait pris feu. D'importants moyens sont déployés. Les employés ont été évacués, le périmètre est sécurisé et interdit à la circulation. Les enfants du collège Notre-Dame, qui se trouve à quelques centaines de mètres, ont été confinés.

L'usine Aubert & Duval est la plus importante du groupe. Une centaine de personnes travaillent dans cette usine meétallurgique fondée au début du XIXe siècle et qui aujourd'hui fournit des pièces pour l'aéronautique et l'automobile.