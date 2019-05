VIDEO - Inondations à Saint-Lizier dans l'Ariège après la rupture d'une digue en raison de la montée brutale du Salat

Une digue a cédé à Saint-Lizier

Saint-Lizier : la digue a cédé

© Gilles Rivière

© Gilles Rivière



Plusieurs débordements mais pas d'intervention des pompiers

Météo France avait anticipé le risque lié aux inondations ce samedi. Le département de l'Ariège était en vigilance orange en raison des fortes pluies . Plusieurs rivières étaient sous surveillance car de grosses précipitations étaient attendues représentant l'équivalent d'un mois de pluie en 48 heures.Les pluies modérées à assez fortes vont continuer de se bloquer contre les Pyrénées et notamment sur l'Ariège, donnant des cumuls supplémentaires en 18 heures de 20 à 30 mm sur le nord du département, et 30 à 40 mm plus au sud sur le piémont, localement 60 mm contre le relief, la période la plus arrosée s'étendant jusqu'à aujourd'hui samedi milieu de journée. Pour l'ensemble de l'épisode (soit un peu plus de 48h), cela fait un total de 60 à 80 mm sur le nord du département, et de 70 à 100 mm sur le piémont et le relief, voire localement jusqu'à 100/120 mm sur les contreforts des Pyrénées (axe Couserans - Massat - Tarascon), prévoyait Météo France.Comme prévu, ce dimanche, les pluies sont de plus en plus rares et surtout d'intensité plus faibles.Les cours d'eau se sont gonflés dans la journée de samedi pour atteindre un pic de crue vers 16h. Le Salat, qui traverse Saint-Lizier a atteint la barre des 1,84m. Et la rivière est sortie de son lit emportant des engins de chantiers et un échafaudage qui se trouvaient à proximité.Voir la vidéoA plusieurs endroits dans l'Ariège les ruisseaux ont légèrement débordés, comme ici en moyenne montagne.L'ensemble du département a été touché par ces fortes pluies. Dans la vallées, les eaux de ruissellement ont gonflé le TouyreDans les Hautes-Pyrénées, c'est une coulée de boue qui a envahi le village de Baudéan , entraînant de nombreux dégâts matériels dans la soirée de jeudi.