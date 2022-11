Black Friday : l'irrésistible code promo des pompiers de l'Ariège pour recruter

C'est le clin d'oeil du jour. Un message posté par le Service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège sur les réseaux sociaux. Ce 25 novembre, jour du Black Friday, les pompiers ont aussi une offre promotionnelle à vous faire.

Ce vendredi 25 novembre 2022, c'est le retour du Black Friday. Une journée de grand déballage commercial et d'offres promotionnelles à tout-va. Difficile d'y couper, y compris pour les services les plus sérieux. Les sapeurs-pompiers de l'Ariège ont publié leur offre promo. Un clin d'oeil qui fait mouche.

Une tenue complète de sapeur-pompier en jeu

"BLACK FRIDAY. C'est le moment de profiter de notre offre exceptionnelle", peut-on lire dans le message posté ce vendredi sur la page Facebook du Sdis 09. Pour tout retrait et retour d'un dossier de candidature de sapeur-pompier volontaire avant le 15 mars 2023, repartez avec une tenue complète."

Le code promo est valable dans 21 boutiques, est-il précisé avec humour. 21, c'est en effet le nombre de casernes et centres de secours et d'incendie dans le département de l'Ariège.

Mais attention, l'offre est soumise à conditions . "Avoir entre 16 et 55 ans, être vacciné contre l'hépatite B et le Covid, être en bonne forme physique, jouir de ses droits civiques..." Ces conditions, ce sont celles requises pour devenir sapeur-pompier volontaire.

Derrière l'humour, une offre sérieuse

"Sur les 21 centres d'incendie et de secours en Ariège, 17 fonctionnent exclusivement avec des volontaires", précise le colonel Olivier Blanco. Autant vous dire que le recrutement y est essentiel. 711 sapeurs-pompiers sont engagés en tant que volontaires dans le département. "C'est un effectif que l'on doit augmenter pour faire face à une hausse d'activité comme on a pu le voir cet été avec les feux de forêt et de végétation et les participations à des opérations de renfort."

L'Ariège est un petit département. Et pour une encore meilleure couverture territoriale, il faut donc recruter. Mais les candidatures spontanées se font rares. D'où les communications régulières, sérieuses et plus légères.

Il faut casser l'image du "ce n'est pas pour moi. Je suis trop petit, trop vieux, pas assez fort". Colonel Olivier Blanco, directeur du Sdis 09

Devenir sapeur-pompier volontaire peut également permettre de "trouver du sens, un engagement, d'agir dans l'intérêt général. On recherche notamment des personnes qui peuvent se rendre disponibles en journée", précise le Colonel.

Alors si vous souhaitez bénéficier de l'offre exceptionnelle du Sdis de l'Ariège, vous pouvez contacter le : 05.61.05.48.32. Sachez qu'en vous engageant, vous bénéficirez d'une indemnité horaire, une compensation de l'odre de 8 à 10€ de l'heure, non imposable.