“Ça ne cesse de se dégrader” : la championne ariégeoise Perrine Laffont s'inquiète du réchauffement climatique

La neige tarde aussi en Occitanie

. J'ai bien peur que non", s'est alarmée l'Ariégeoise Perrine Laffont, médaillée d'or en ski de bosses aux Jeux olympiques de Pyeongchang 2018, ce vendredi 4 janvier sur franceinfo La championne olympique a expliqué qu'elle avait de plus en plus de mal à trouver de la neige dans les stations françaises. "On voit constamment que, que chaque année il y a de moins en moins de neige, c'est assez triste de voir cela", regrette-t-elle."Cela fait quatre ans que je m'entraîne à haut niveau (...) et ça ne cesse d'évoluer et de se dégrader,", reprend Perrine Laffont, née à Lavelanet dans l'Ariège. Leest une préoccupation majeure de la sportive de 20 ans.Bien que l'hiver soit bien avancé, la neige tarde à faire son apparition dans les stations de ski de en Occitanie et les températures restent élevées pour la saison. Sur les 8 stations de ski des Pyrénées-Orientales, seules 4 étaient ouvertes fin décembre.Et pas de miracle explique l'Ariégeoise : "Il y a trois semaines, j'étais en Chine pour une épreuve de coupe du monde, et. Et puis je pense que c'est limité comme technologie parce qu'il faut des températures négatives pour produire de la neige artificielle. Mais vous le constatez : même au mois de décembre, difficile d'en trouver des températures négatives..."