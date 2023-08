VIDÉO. Une ourse entourée de ses deux petits de l'année, se gavant de myrtilles, filmés dans les Pyrénées

Une nouvelle portée d'oursons a été observée début août dans la vallée d'Aran, dans les Pyrénées catalanes, l'association Depana a publié une nouvelle vidéo, ce lundi 28 août.

C'est une nouvelle vidéo dévoilée par nos voisins catalans, une ourse et ses deux oursons se gavant de myrtilles dans le val d'Aran, en Espagne, tout près de la frontière avec les Pyrénées haut-garonnaises.

Compter les Ours

Captée par Mariona Busquets, membre de l'association Depana, cette vidéo permet de contribuer à la surveillance et au comptage des populations d'ours des Pyrénées. En Catalogne, deux institutions sont responsables du suivi et de la conservation des espèces, la Generalitat de Catalogne et le Conseil général d'Aran, mais elles s'appuient aussi sur l'aide précieuse des associations locales.

durée de la vidéo : 00h00mn56s Deux oursons et leur mère dans la vallée d'Aran • ©Mariona Busquets

En France l'association pays de l'ours et l'Office Français de la Biodiversité décomptent les ours des Pyrénées. En 2023, ce sont au moins soixante-seize ours qui ont été comptés dans les Pyrénées et huit femelles étaient en capacité d'avoir une portée.

Population d'ours des Pyrénnées en 2023 • © Pays de l'ours

Cette nouvelle portée confirme donc au moins une portée d'une ourse des Pyrénées centrales.

Tensions avec les éleveurs

Cette année encore, l'ours suscite beaucoup d'inquiétude chez les éleveurs dans les estives. L'OFB a dénombré 331 attaques d’ours sur le cheptel dans les Pyrénées en 2022, contre 333 l'année précédente. Une équipe de l'Office, c'était d'ailleurs installée en estive pendant le mois d'août, près du lac de Bethmale en Ariège pour protéger les troupeaux.

Cet été, c'est aussi une bataille juridique qui s'est déroulée entre les associations et la préfecture de l'Ariège. Les uns contestant les tirs d'effarouchements, les autres publiant des arrêtés les autorisant.