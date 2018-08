Un lieu inévitable pour certains touristes

Une école à son nom

Attentats dans l'Aude : de nombreux touristes rendent hommage à Arnaud Beltrame

Cinq mois après les attentats à Carcassonne et à Trèbes, l’émotion est encore palpable autour du geste héroïque du colonel Arnaud Beltrame.Lors de la prise d’otage du supermarché de Trèbes, le haut gradé n’avait pas hésité à prendre la place d’une caissière du Super U.Depuis, de nombreux anonymes viennent se recueillir sur la tombe d’Arnaud Beltrame. Sa tombe se situe dans le cimetière de Ferrals-les-Corbières, le village où il vivait depuis un an avec sa femme.Sa tombe, c’est la plus simple, selon ses souhaits, mais aussi la plus fleurie.Hubert et sa femme Jacqueline sont originaires du Nord de la France, en vacances dans le département de l’Aude, ils tenaient absolument à faire un détour par la tombe du colonel.Pour moi, il a posé un acte fort il n’était pas obligé de le faire, il y va par devoir, il pose un acte précis, je suis ému d’être là.Ceux qui n’ont pas eu le temps de faire de détours écrivent. Jusqu'à l'été, les courriers adressés en mairie à destination de la veuve du colonel étaient quotidiens.Beaucoup de personnes viennent se recueillir sur la tombe du Colonel Beltrame à Ferrals-les-Corbières.5 mois après son décès, des Français mais aussi des étrangers viennent lui rendre hommage dans ce petit village des Corbières où il vivait. Du courrier arrive encore régulièrement. Pour le maire du village l'émotion n'est pas prête de s'éteindre.Le village de Ferrals-les-Corbières rendra lui aussi hommage au colonel puisqu’en novembre, l'école communale sera baptisée à son nom.