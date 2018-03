Attentat dans l'Aude : “Plus belle la vie” rend hommage au Colonel Beltrame et aux victimes

C'est le genre de gars qui te donne envie de te lever pour aller bosser

La production de la série et les acteurs ont rendu hommage mercredi soir aux victimes des attentats de Trèbes et Carcassonne. Notamment au colonel Arnaud Beltrame.L'hommage s'est déroulé sur 53 secondes devant le commissariat du Mistral, le quartier marseillais fictif de Plus belle la vie.2 policiers, le commandant Nebout incarné par Jérôme Bertin qui va bientôt quitter PBLV et le Lieutenant Boher joué par Stéphane Hénon, évoquent en début d'épisode, les attentats terroristes de l'Aude, le courage et l'honneur du gendarme puis les victimes. Le tout sous le drapeau français en berne au fronton du poste de police.



Les 2 personnages ont ensuite discuté de ce qu'ils auraient fait à la place d'Arnaud Beltrame.



Beltrame, on se souviendra de son nom", lance Patrick Nebout.

"La meilleure façon de lui rendre hommage, c'est de ne pas oublier les autres victimes qui sont tombées avec lui", ajoute Jean-Paul Boher.



La séquence se termine par un silence... et un regard ému des 2 fonctionnaires de police vers le drapeau tricolore...