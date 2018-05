Aude : un enfant de 2 ans et demi meurt après un accident de manège à Gruissan

Le drame s'est produit, ce samedi après-midi, dans un accident de manège proche de la plage des chalets à Gruissan, dans l'Aude.



Un enfant meurt après un accident de manège à Gruissan

Contactée par téléphone par France 3 Occitanie, la gendarmerie a indiqué qu'un enfant de 2 ans et demi est mort, ce samedi après-midi, après un accident de manège à Gruissan. Une enquête a été ourverte et confiée au groupement de gendarmerie de l'Aude.



Une expertise requise

Malgré l'intervention des secours, l'enfant n'a pas pu être ranimé. La gendarmerie précise que cet accident ne s'est pas produit dans le cadre d'une fête foraine. Le manège en question est un petit train qui aurait été mis à disposition gratuitement. Le parquet a requis une expertise.



Un petit train réservé aux enfants

Le petit garçon se trouvait sur un petit train réservé aux enfants comprenant quelques wagonnets fermés par une chaînette et munis de ceintures de sécurité.

Pour une raison indéterminée, l'enfant a basculé sur l'arrière et a été percuté au niveau de la tête par le dernier wagonnet du train, ont précisé les gendarmes. La famille originaire du Narbonnais a assisté à l'accident. L'enfant, victime d'un traumatisme crânien, a été déclaré décédé sur place par un médecin du SMUR, avant l'arrivée d'un hélicoptère, selon les pompiers.



Une enquête ouverte

L'enquête devra notamment déterminer si la ceinture de sécurité avait été attachée. Un expert de la gendarmerie venu de Paris vérifiera toutes les habilitations et les conditions de sécurité de ce petit manège installé tous les étés par un gérant du Narbonnais sur cette plage très fréquentée de Gruissan.

Une autopsie doit être également pratiquée.