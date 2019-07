Feu de forêt dans l'Aude : déjà 200 hectares partis en fumée à Fabrezan

Le panache très visible de l'incendie de Fabrezan (Aude) du 15 juillet 2019 / © Daniel Mahoux, France 3 Occitanie



Quatre Canadairs et un avion Dash sont engagés sur le feu de forêt de Fabrezan dans l'Aude / © Daniel Mahoux, France 3 Occitanie

Un important feu de forêt avait déjà ravagé 200 hectares de végétation, ce lundi 15 juillet 2019, sur la commune de Fabrezan (Aude). Il progressait encore en début d'après-midi. 220 sapeurs pompiers ont été mobilisés pour lutter contre cet incendie qui ne menaçait pas à ce moment-là d'habitation, selon le Colonel Henri Benedittini, directeur départemental du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS), que nous avons joint.Des renforts aériens et en hommes venus de toute l'Occitanie sont venus épauler les soldats du feu du SDIS de l'Aude. A 14 heures 45, un avion Dash et quatre Canadairs étaient engagés, de même que 10 GIFF (Groupes d'Intervention Feux de Forêt).Le panache de fumée était visible depuis Ferrals-les-Corbières, non loin de Lézignan-Corbières, comme en attestent nos images, signées Daniel Mahoux.Dans un tweet, la préfecture de l'Aude demande à la population de ne pas se rendre sur place afin de ne pas gêner les opérations de secours.Dans ce secteur du Narbonnais, Météo France prévoit des rafales de vent de nord/nord-ouest jusqu'à 60 kilomètres/heure. Le préfet de l'Aude, Alain Thirion, s'est rendu sur place, au poste de commandement des opérations de secours.Plusieurs routes ont été coupées à la circulation dans le périmètre de l'incendie, à Villerouge-la-Crémade, Saint-Jean-de-la-Gineste et Thézan-des-Corbières, selon la gendarmerie de l'Aude.