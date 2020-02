Aveyron : 4 morts dans le crash d'un avion de tourisme sur le plateau du Larzac

⚠️ Accident mortel d’un #PA28 survenu ce jour vers 13h à #Creisseles / 3 enquêteurs @BEA_Aero se rendent sur place et seront sur site demain matin. — BEA ✈️ 🚁🛩 🇫🇷 (@BEA_Aero) February 16, 2020

Un avion de tourisme, Piper PA-28, qui avait décollé d'Angoulême, s'est écrasé à quelques kilomètres au nord des pistes de l'aérodrome de Millau-Larzac ce dimanche aux alentours de 13 heures sur le plateau du Larzac, entre Millau et La Cavalerie, sur la commune de Creissels, a-t-on appris auprès des pompiers et de la préfecture de l'Aveyron.Pour des raisons encore indéterminées, le pilote de l'avion en a perdu le contrôle. L'aéronef s'est embrasé en touchant le sol.Le pilote et ses 3 passagers ont trouvé la mort dans cet accident.En fin d'après-midi, le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA) pour la Sécurité de l'Aviation civile annonce dépêcher sur place une de ses équipes dès lundi matin.De fortes rafales de vent soufflaient sur le plateau du Larzac au moment du crash.L'enquête de la gendarmerie des transports aériens, qui débute, devra dire si il s'agit de la cause du sinistre.