Gard : 1.500 élèves de 12 cantines de Camargue ont pu être exposés à la Listéria

Les lots retirés de la consommation

Les lots de barquettes "3 fromages" concernés portent les numéros 36 019 ; 36 119 ; 36 319 ; 36 519 et 00220.

Leur estampille sanitaire est FR 48 097 011 et leurs dates limites de consommation 10/02/2020 ; 11/02/2020 ; 13/02/2020 et 15/02/2020.

Les lots de Moissacs des Cévennes concernés portent quant à eux les numéros 00520 et 00720.

L’estampille sanitaire est FR 48 097 011 et les dates limites de consommation 15/02/2020 et 17/02/2020.