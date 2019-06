Gard : une dizaine de départs de feux, 4 hectares notamment détruits à Vauvert, des routes et l'A54 sont coupées

Habitations menacées

Plus de 200 sapeurs-pompiers du Gard sont mobilisés pour faire face à ces nombreux sinistres qui, de par leur localisation et leur nombre, rendent les opérations très fastidieuses. Des moyens aériens (6 Canadairs, un Dash et un Tracker de la Sécurité Civile) sont en appui des moyens terrestres.



Des renforts venus de 4 départements



Routes coupées

Incendie en cours sur le secteur de Garons et Bouillargues RD6113 fermée dans les 2 sens de circulation entre Bouillargues et Bellegarde. Déviation locale par RD135 chemin des canaux RD999 route de Beaucaire RD3 Bellegarde @WazeGard @bleugardlozere @objectifgard @Prefet30 — InfoRouteGard (@InfoRouteGard) 28 juin 2019



Coupure de l'A54

#A54 coupée entre Nîmes et Arles suite à un incendie : EVITEZ le secteur. Les sorties en amont sont obligatoires, les accès à l'autoroute impossibles. Les luttent toujours contre les flammes. Ecoutez @Radio1077 pic.twitter.com/LrmMCDM8QC — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) 28 juin 2019

Distribution d'eau aux automobilistes pris au piège sur l'A54

Distribution d'eau aux automobilistes coincés sur l'A54 coupée entre Garons et Arles en raison d'un incendie / © Vinci Autoroutes

Depuis ce vendredi 28 juin au matin, les sapeurs-pompiers du Gard sont confrontés à de nombreux départs de feux . Des incendies directement liés à l'épisode de canicule extrême qui a conduit au placement du département en vigilance rouge.Ces départs de feux sont principalement localisés dans le sud du Gard et menacent des habitations. Les communes les plus concernées sont celles de Vauvert, où 4 hectares sont déjà partis en fumée, Bouillargues, Garons, Saint-Gilles, Uzès, Montfrin, entre autres. Le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) précise :Les SDIS des départements des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, de Lozère et de l'Hérault envoient des moyens en renfort et le Centre opérationnel de la Préfecture du Gard a été activé, ainsi que la salle de crise du CODIS (Commandement des Opérations Départementales d'Incendie et de Secours). Les sapeurs-pompiers du Gard demandent à la population d’éviter ces zones et de laisser les accès libres aux secours.Des routes sont coupées, selon le Conseil Départemental du Gard.L'autoroute A54 est coupée dans les deux sens depuis 16 heures ce vendredi, entre Garons et Arles, car le feu a enjambé l'autoroute. D'importants moyens sont là aussi sur place, notamment des Canadairs.La sortie n°2 est obligatoire et l'entrée interdite à Nîme-Garons. Les entrées sont interdites en direction d'Arles dans toute la traversée de Nîmes.Vinci Autoroutes distribue de l'eau aux automobilistes immobilisés dans le tronçon coupé à la circulation. En direction de Nîmes, tous ont pu être évacués, mais cela prend plus de temps pour ceux qui roulaient en direction d'Arles, car ils sont évacués via des portails de service donnant sur de petits chemins. A 18 heures, les véhicules étaient à l'arrêt sur les 2 voies sur 2 kilomètres.En fin d'après-midi, on apprenait aussi que l'A7 était également coupée dans les deux sens en raison d'un incendie entre Orange et Avignon.