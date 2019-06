Gard : plusieurs morts et blessés dans un accident sur l'A9 à Gallargues entre 3 camions et 3 voitures

17h03 #A9 en direction de Lyon, aprés la sortie 26 Gallargues: accident

❌ Coupure de l'autoroute

▶️ Sortie obligatoire et entrée interdite à Gallargues n°26

▶️ Entrée déconseillée n°27 Lunel — Autoroute A9 (@A9Trafic) 13 juin 2019

L'accident s'est produit vers 16h40 sur l'A9, à hauteur du PK56, entre Gallargues et Nîmes, à hauteur de Bernis, dans le Gard.Selon les sources, le bilan de ce tragique carambolage varie de 2 à 4 morts et 4 blessés.Les agents de Vinci autoroute ont ouvert un portail de service, dans le sens sud-nord, pour pouvoir libérer les automobilistes pris au piège entre le péage de Gallargues et la sortie N°25 Nîmes-ouest.Mais le carambolage occasionne un important bouchon entre Montpellier et Nîmes, sur 20 kilomètres, puisque l'autoroute A.9 est totalement fermée à partir de Gallargues, au sud et depuis Nîmes au nord.Suivez le trafic en temps réel avec France 3. Les opérations de relevage et d'évacuations des véhicules accidentés ont duré jusque tard dans la soirée.