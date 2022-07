Incendies dans le Gard : nouveau départ de feu de forêt à Sainte-Anastasie, 30 départs d'incendies signalés en 24 heures

Les sapeurs-pompiers du Gard sont engagés pour un nouveau départ de feu de forêt, sur la commune de Sainte- Anastasie, à proximité du pont Saint-Nicolas. Depuis hier, les pompiers du Gard sont intervenus sur 30 départs de feu.

Les sapeurs-pompiers du Gard sont engagés pour un nouveau départ de feu de forêt, sur la commune de Sainte- Anastasie, à proximité du pont Saint-Nicolas. Situé en pente ascendante, ce feu a rapidement parcouru 1 hectare de forêt.

De nombreux moyens sont mobilisés :

Une douzaine d’engins du Gard (50 Sapeurs-pompiers),

La colonne d’Occitanie (60 pompiers + 15 engins),

Un largage du « Dash » a permis de limiter la propagation rapide,

L’hélicoptère bombardier d’eau a également procédé à plusieurs largages,

4 canadairs sont en transit ainsi qu’un poste de commandement.

Le feu n’est pas fixé mais présente une situation favorable grâce à cet engagement massif de moyens.

Interdiction de se rendre en forêt

Avec plus de 30 départs de feux dans le département et l'incendie de Bessèges-Bordezac qui n'est pas encore maitrisé, la préfecture du Gard a décrété l'interdiction de pénétrer dans tous les massifs forestiers du département. Celui-ci est actuellement placé en alerte maximale feux de forêts par les services de Météo France.

"Afin de réduire le risque de nouveaux départs de feux, Marie-Françoise Lecaillon, préfète du Gard, a pris la décision d’interdire, à partir de ce jour et jusqu’au lundi 11 juillet minuit, l’accès, la circulation, le stationnement de tout véhicule, la présence des personnes et toute autre forme de circulation y compris piétonne, dans les forêts et garrigues de plus de 1 hectare", indique le communiqué de presse.

Les feux des communes de Milhaud, Arpaillargues , Beaucaire et Monfrin ont été maitrisés dans la matinée.

Consignes de sécurité

Les sapeurs-pompiers du Gard tiennent à rappeler que :

L’activité humaine est la principale cause de déclenchement d’incendies : 90% des départs de feu relèvent du fait d’une activité économique (chantiers de BTP, activités agricoles...) ou bien d’une activité du quotidien (mégots de cigarettes, barbecues ou feux de camps),

La moitié de ces feux d’origine anthropique sont dus à des imprudences et à des comportements dangereux, aussi bien de touristes que de riverains.

Plus de 50% des départs de feux pourraient être évités en appliquant les bons gestes au quotidien.

Ni feu, ni barbecue aux abords des forêts ou à proximité de végétaux secs,

Pas de cigarettes de mégots jetés au sol ou par la fenêtre de la voiture,

Pas de travaux sources d’étincelles,

Pas de combustible stocké contre la maison (bois, butane, fuel…).

Les sapeurs-pompiers font appel à la citoyenneté et au civisme afin de respecter strictement les bons comportements et éviter les imprudences qui peuvent entrainer de graves conséquences.

Si vous êtes témoin d’un incendie :