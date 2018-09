Nîmes : un ex-membre de “Chico and the Gipsies” condamné pour tentative d'agression sexuelle

"Babato" avait ensuite été exclu du groupe Chico et les Gypsies

J'avais bu, j'avais pris de la drogue et un moment j'ai cru que c'était mon épouse qui sortait des toilettes", affirme-t-il en larmes en pensant à la victime et à sa famille.

Cet homme de 40 ans, qui n'avait aucune mention à son casier judiciaire, jusque là, sera dorénavant inscrit au fichier des délinquants sexuels.Le mis en cause a reconnu l'agression tout en niant toute connotation sexuelle, affirmant à l'audience avoir des soucis avec son épouse."Je souffrais tellement au fond de moi, j'ai explosé ce jour-là. Je suis vraiment mal par rapport à ça" a expliqué Alain Bourguet à la barre."Vous avez indiqué pendant la garde à vue que vous aviez des idées sexuelles à ce moment-là", a souligné la substitut du procureur Virginie Marceau."Il est aujourd'hui difficile pour vous de dire la vérité, par rapport à vos proches, à vos amis, à vos fans aussi", a-t-elle estimé, en réclamant dans ses réquisitions 18 mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve ainsi que des obligations de soins et l'inscription au fichier des délinquants sexuels.La jeune victime, qui n'était pas présente à l'audience jeudi, s'était débattue, avait crié et mordu le musicien de 130 kilos.