Un "violent" départ de feu de forêt s'est déclaré sur le secteur de Courbessac, au Nord-Est de Nîmes, ce dimanche 1er septembre à partir de 16h30.Les sapeurs-pompiers du Gard ont réussi à fixer l'incendie en mobilisant environ 20 engins de lutte et près de 100 soldats du feu, ainsi que quatre canadairs.Les pompiers se sont concentré sur la protection des personnes et des habitations, car ce feu est parti d'une zone péri-urbaine, au niveau du lieu-dit La Font Aubarne.En tout, une dizaine de maison soit 20 personnes ont été évacuées. Entre 13 et 15 hectares ont brûlé, estiment les soldats du feu. Aucune habitation n’a été touchée.