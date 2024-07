Tour de France 2024 : Gruissan-Nîmes, parcours, horaires, circulation, tout ce qu'il faut savoir sur l'étape du 16 juillet

Une première pour Gruissan, ville-étape. Après une journée de repos dans la cité balnéaire audoise le lundi 15 juillet 2024, le Tour de France reprend la route ce mardi 16 juillet pour une boucle de 187 kilomètres jusqu'à Nîmes dans le Gard. Parcours, horaires, infos pratiques, on vous dit tout sur cette étape.

Le Tour de France poursuit sa route en Occitanie dans l'Aude, l'Hérault et le Gard. Après une journée de repos à Gruissan le lundi 15 juillet 2024, le peloton repartira dès le lendemain,16 juillet, pour la 16ème étape qui le mènera jusqu'à Nîmes.

C’est la première fois que le Tour de France fait étape dans la cité balnéaire audoise, même si plusieurs courses cyclistes comme par exemple, la route d’Occitanie ou le Tour de l’Aude féminin sont déjà passées par ses chemins.

Cartes et points d'étapes

Le lundi 15 juillet est une journée de repos pour les coureurs. Tout au long de la journée, des animations sont prévues au Bois de l'Etang (Cf sur la carte) où se trouve également l'un des parkings vélos surveillés.

Plusieurs villes de France dont Gruissan, proposent des parkings vélos surveillés (dont celui du Bois de l'Etang) pour encourager le public à privilégier les deux roues pour venir applaudir les coureurs du Tour de France. Le départ de 16ème étape aura lieu le mardi 16 juillet depuis le boulevard du Pech Meynaud (tracé bleu sur la carte). • © Le Tour de France 2024

Le mardi 16 juillet, le parcours (réel) débutera boulevard Pech Meynaud à Gruissan à 13H30. Il passera par Fleury dans l’Aude, avant de poursuivre sa course dans le département de l'Hérault. Seul le parcours (fictif) passera par Narbonne-Plage.

De la mer Méditerranée aux routes vallonnées, des garrigues aux voies du vignoble, l'étape sera sans relief considérable. Le peloton traversera le territoire du mythique Pic St-Loup, de Viols-le-fort à Buzignargues, en passant par la côte de Fambetou, la plus haute de l’étape, (classée col de catégorie 4 – 1,2 km à 5%).

Des villages médiévaux, à Vergèze dans le Gard, connue pour avoir été plusieurs fois ville-étape et pour sa célèbre source Perrier (source des Bouillens), le peloton arrivera à Nîmes, la cité antique, entre 17h30 et 17H55. Retrouvez le tracé précis du parcours dans la carte ci-dessous.

16 juillet : quelques horaires de passage

Les coureurs et la caravane (horaires indicatifs)

Départ de la ville-étape de Gruissan : 13H30 pour les coureurs, 11H30 pour la caravane

Béziers : 13h57 - 13h59 (coureurs) ; 11h59 (caravane)

Pézenas : 14h36 - 14h42 (coureurs) ; 12h42 (caravane)

Laumède (Le Pouget) : 15h03 - 15h12 (coureurs) ; 13h12 (caravane)

Les Matellettes : 15h33 - 15h44 (coureurs) ; 13h44 (caravane)

Côte de Fambetou : 15h54 - 16h07 (coureurs) ; 14h07 (caravane)

Sommières : 16h26 - 16h43 (coureurs) ; 14h43 (caravane)

Vergèze : 16h48 - 17h07 (coureurs) ; 15h07 (caravane)

Nîmes : 17h31 - 17h53 (coureurs) ; 15h53 (caravane)

Consultez le détail complet des horaires

Un aperçu des différents points d'étape du Tour de France 2024 sur la portion Gruissan-Nîmes du 16 juillet. (étape 16). • © Tour de France 2024

Gruissan, ville départ

Les parkings recommandés

Stades / discothèques

Aiglefin

Girelle

Attention, de nombreuses interdictions de circuler et stationner dans la ville sont annoncées les 15 et 16 juillet. Pour plus d'informations vous pouvez consulter le site de la municipalité de Gruissan.

Des parkings surveillés pour les vélos

Si vous avez la possibilité de prendre votre vélo pour venir encourager les coureurs, vous pourrez sans difficulté, vous garer au plus près du lieu du départ. À savoir que la cité maritime fait partie des villes qui proposent sur le parcours des parkings à vélos surveillés. Une démarche écoresponsable encouragée par le Tour de France.

Dans la cité audoise, 500 emplacements et deux parkings pourront accueillir vos deux roues. Il vous est aussi possible de réserver votre emplacement en avance.

Parking AG2R (ancienne route du bord d'étang) - 300 places

Parking ville (tennis couvert) - 500 places

Les accès en voiture

La route D32 via Ricardelle sera fermée de 9h à 14h sauf pour les navettes et les vélos. La route D332 sera fermée à hauteur du pont Saphon de 10h à 14h à tous les véhicules. Privilégiez la route D32 via Mandirac qui reste ouverte à la circulation mais interdite au stationnement.

Des navettes gratuites sont à disposition depuis Narbonne avec des départs toutes les 15 minutes.

Animations

De nombreuses animations prévues au Bois de l'étang le 15 juillet. Le 16 juillet, ouverture du village à partir de 10 heures, jusqu'au départ du Tour.

Nîmes, ville d'arrivée

Les parkings recommandés

Stade des Costières

P+R A54

P+R Paloma

Les accès en voiture

À l'arrivée, le peloton empruntera les chemins des canaux et la route de Beaucaire, avant d'entrer dans la cité via le boulevard Allende. La course se terminera au niveau des 7 collines.

De nombreux axes seront fermés à la circulation du 15 juillet 20h au 16 juillet 23h. Consulter le détail des conditions de circulation et stationnement sur le site de la ville.

Animations

Le village d'animations sur l'esplanade sera ouvert de 10h à 20h. Des jeux, ateliers, expositions, une multitude d'activités sera proposée au public notamment une sensibilisation aux bonnes pratiques du vélo sur l'initiative d'associations nîmoises et gardoises.

Possibilité d'assister l'après-midi à la retransmission de l'étape du jour sur écran géant.

Circulation sur les routes de l'étape

Tout au long du parcours du Tour de France et des axes routiers alentours, de nombreux accès seront perturbés et interrompus temporairement. Les stationnements seront interdits sur l'ensemble de l'itinéraire de la course. Les routes seront coupées +/- 4h, soit 1h avant la caravane et jusqu'à 15 à 30 mn après la voiture balai, selon l'avancement de la course.

Dans l'Aude et sur le parcours du Tour de France, les routes seront fermées de 10h à 14h.

Dans l'Hérault : la circulation sera interdite sur l'ensemble du parcours au moins 1h avant le passage de la caravane et sera rouverte progressivement 15 minutes après le passage du dernier coureur, ou sur décision du responsable de la gendarmerie locale.

Le premier horaire de passage de la caravane dans le département de l'Hérault (Lespignan) est estimé à 11h49. L'horaire de passage du premier coureur dans l'Hérault est estimé à 13H47. Et l'horaire de passage du dernier coureur, toujours dans l'hérault, est estimé à 16h34 (à Galargues)

Dans le Gard :

De Sommières à Calvisson : route fermée de 13h30 à 17h30

De Calvisson à Vauvert : route fermée de 14h à 17h45

De Vauvert à Rodilhan : route fermée de 14h15 à 18h15

De Rodilhan à l'entrée de Nîmes : route fermée de 12h30 à 18h30

Les franchissements "transversaux" seront possibles uniquement par les autoroutes A9 et A54.

Voici quelques liens "Inforoutes" si vous voulez en savoir plus sur les conditions de circulation "en temps réel" dans les départements traversés par la course.

Pour plus d’informations, vous pouvez aussi vous renseigner auprès des mairies concernées.

Une vigilance particulière est demandée aux spectateurs positionnés aux bords des routes, restez bien sur les bas-côtés et ne traversez pas la chaussée. Les cadeaux seront distribués des deux côtés. Respectez bien les règles de sécurité.

Le lendemain, mercredi 17 juillet, le Tour de France reprendra sa course depuis la ville de Saint-Paul-trois-châteaux dans la Drôme.