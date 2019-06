4 militaires agressés à la sortie d'une boite de nuit à Toulouse

On ignore encore les circonstances de leur agression. Dans la nuit de jeudi à vendredi, 4 jeunes soldats ont été agressés au couteau alors qu'ils sortaient d'une discothèque rue Denfert-Rochereau à Toulouse. Il s'agirait de l'Opium Club.



Les militaires, âgés de 18 à 22 ans et dont on ne connaît pas le régiment, étaient en sortie privée.



Les pompiers ont été appelés à 4H30. A leur arrivée sur les lieux, ils ont pris en charge les 4 hommes. 3 d'entres eux ont été transportés à l'hôpital Purpan dans un état d'urgence relative. Le 4ème en état d'urgence absolue a été hospitalisé à Purpan.