400 participants à la manifestation anti-homophobie à Toulouse

Les agressions homophobes se multiplient en France et aussi intolérables soient-elles, elles ne sont que la partie immergée d'un iceberg de haine envers les communautés LGBT.C'est pour dire Non à ces agressions caractérisées ou non que plusieurs associations appelaient à manifester, ce samedi 10 novembre 2018. Pas un jour ne se passe sans de nouvelles agressions physiques envers les communautés LGBTQIAP" (NDLR : Lesbiennes, Gays, BiEs, Trans, Queers, Intersexes, Agenres, AsexuelLES, PansexuelLEs et toutes autres personnes non hétérosexuelles et/ou non cisgenres), indiquait Act Up Toulouse à l'origine de ce rassemblement.Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, en pleine fête d'Halloween, une Toulousaine de 24 ans a été violemment agressée par trois hommes dans le quartier Faubourg Bonnefoy, à Toulouse. La jeune femme a été passée à tabac et insulté par ses agresseurs.Adepte des sports de combat, elle est parvenue à s'échapper. Bilan : un traumatisme crânien, des hématomes sur la face et le corps de la victime qui a porté plainte pour violence aggravée en réunion.Ce samedi 10 novembre, 400 personnes ont donc participé à ce rassemblement. Sur les pancartes, on pouvait lire notamment : "Transphobes, hors de nos vie !" ou encore "Fier, vener, pas près de s'taire"...