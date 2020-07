5 000 m2 de bâtiments industriels ravagés par un énorme incendie près de Toulouse

Des flammes de plusieurs mètres se sont élevées pendant plusieurs heures dans la nuit.

Les locaux du site de Suez, entreprise spécialisée dans le recyclage, restent sous étroite surveillance ce 14 juillet. • © B.Roux / FTV

L'odeur des fumées est encore perceptible ce mardi 14 juillet à plusieurs kilomètres à la ronde. Un violent incendie a ravagé plus de 5 000 m2 de bâtiments dans la nuit de lundi à mardi sur la commune de Plaisance du Touch, près de Toulouse. Le feu s'est déclaré un peu avant 22 heures dans un entrepôt de ballots de polystyrène et de cartons sur le site d'une entreprise spécialisée dans le recyclage installée rue François Arago. Attisé par le vent, il a rapidement pris une énorme ampleur comme le montre cette vidéo :"C'est un feu hors normes" disent les pompiers de la Haute-Garonne qui ont engagé un impresionnant dispositif de secours pour en venir à bout. Une centaine de pompiers est venue de tout le département de la Haute-Garonne pour maîtriser le sinistre et éviter qu'il ne se propage aux bâtiments alentour. Ils invitaient lundi soir à éviter le secteur.Un poste de commandement avancé a également été déployé. Il est toujours sur place ce mardi 14 juillet.Tous les risques de propagation sont désormais écartés indiquent les pompiers mais d'importants moyens restent mobilisés sur place pour éviter toute reprise du feu et maintenir le sinistre sous surveillance.50 pompiers sont toujours mobilisés ce mardi matin. Les opérations de déblaiement ne sont pas prévues avant plusieurs heures.Une enquête a été ouverte pour déterminer les origines du sinistre.