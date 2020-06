Coronavirus : 16 personnes testées positives, un foyer épidémique détecté près de Toulouse

Un cluster de Covid 19 a été identifié en Haute-Garonne. L'information a été confirmée à France 3 Occitanie par l'Agence Régionale de Santé. L'ARS explique que des investigations sont actuellement en cours dans l’agglomération toulousaine afin de dépister, tracer et isoler les personnes contacts.

Une contamination lors d'un repas de famille

Dans le cadre d’un repas rassemblant 52 personnes le 1er juin, 5 familles de l’agglomération toulousaine ont été en contact avec une personne infectée au Covid-19 de retour d’Allemagne. Les équipes de l’ARS ont immédiatement lancé les investigations nécessaires pour identifier les cas contacts, leur donner des consignes précises sur les mesures de précaution à respecter et leur proposer un test de dépistage. Toutes ces personnes sont actuellement à l’isolement pour une durée de 14 jours. Selon actu Toulouse, les cas (contaminés ou en cours d’investigation) sont basés autour de Toulouse : à Blagnac, Lespinasse et Castelginest. Aucune d'entre elles n'a été hospitalisée.

16 cas positifs, 11 cas négatifs

L’enquête en cours a permis d’identifier 16 cas confirmés et 11 cas négatifs. L’investigation se poursuit. D’autres personnes attendent le résultat de leurs tests ou vont très prochainement se faire tester.

La stratégie de repérage et de dépistage des personnes contacts (ou « contact-tracing ») menée par l’ARS Occitanie consiste à repérer le plus rapidement possible les cas de Covid-19, les tester et identifier les personnes contacts afin de les isoler et ainsi casser les chaînes de transmission.

Le virus circule toujours

Dans son communiqué, l'ARS explique que cette situation prouve que la circulation virale, bien que faible, nécessite de conserver un haut niveau de vigilance. Le respect des mesures d’hygiène, de protection et de distanciation sociale demeure une priorité. Le préfet de la Haute-Garonne et l’Agence Régionale de Santé rappellent que les personnes ressentant des symptômes doivent contacter sans tarder leur médecin traitant.