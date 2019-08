Féminicide : Une jeune femme tuée à l’arme blanche dans le hall d’un immeuble à Toulouse

90 femmes tuées

Les faits se sont déroulés dimanche 25 août à 20 heures dans le hall d’un immeuble du quartier Tibaous. La jeune femme a reçu de nombreux coups de couteau sur l’ensemble du corps et a notamment été touchée au visage à la carotide et au thorax. Prise en charge rapidement par les médecins du Samu31 elle a été transportée à l’hôpital Rangueil dans un état critique, la jeune femme est décédée plus tard dans la soirée.Selon nos informations il s'agirait d'un jeune couple marié. Pendant la prise en charge de la jeune victime, l’auteur présumé des faits s’était retranché dans son appartement. Les policiers ont dû forcer la porte, l’individu était inconscient, lacéré de coups de lame. Il a été transporté au centre hospitalier de Rangueil et son pronostic vital serait engagé.Selon les premiers éléments de l’enquête, le jeune homme aurait tenté de mettre fin à ses jours avec le couteau. Une dispute dans l’appartement aurait-elle éclaté se finissant en bain de sang dans le couloir de l’immeuble ? Selon nos sources, l'agression aurait été d'une extrême violence.L’enquête est en cours confiée à la brigade des familles de la sûreté départementale qui a procédé aux premières constatations.Selon le collectif Midi-Pyrénées Droit des femmes 90 femmes sont morte s assassinées par leur conjoint ou ex-compagnon en France. Pour Isabelle Prono, trésorière du collectif Midi-Pyrénées Droit des femmes, mais aussi pour un nombre de plus en plus grand de professionnels de la justice, cette réalité n'est plus supportable.