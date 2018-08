La mairie de Toulouse a annoncé une modification de l'ouverture des jardins de la ville les mardi 21 et jeudi 23 août. En cause, la déploiement d'un traitement pour lutter contre une chenille dévoreuse d'arbustes : la pyrale du buis. Par mesure de précaution, les jardins traités par le service des espaces verts seront fermés pendant 6h.Les premiers concernés seront le jardin du Grand rond et le jardin Royal, mardi. Ils ne devraient rouvrir qu'à partir de 15h. Le parc de la Reynerie sera lui traité jeudi et aucun horaire d'ouverture pour la journée n'a été communiqué.