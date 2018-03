Les gendarmes de Haute-Garonne démantèlent un réseau de trafiquants de cigarettes agissant... à pied

De novembre 2015 à juin 2017, ce trafic familial bien rodé effectuait trois à quatre fois par semaine, sans excès de vitesse, des allers et retours à pied entre la France et l'Espagne. Déposés par des complices au Pas de la Case, à la frontière entre l'Andorre et la France, les «passeurs-randonneurs» s'approvisionnaient dans un petit magasin espagnol, et stockaient dans des sacs à dos environ 250 cartouches à chaque voyage.



Des cartouches cachées dans les sacs à dos

Les trafiquants empruntaient des chemins de randonnée pour éviter le contrôle des douanes. Après plusieurs heures de marche, en contrebas, les chefs venaient les récupérer et rentraient à Toulouse, le coffre de la voiture rempli de cartouches ! D'autres équipes, chargées des ventes et des comptes, venaient alors les réceptionner.



Un trafic pédestre fructueux

Grâce à un minutieux travail d'observation et de surveillance, les gendarmes ont réussi à mettre fin à ce trafic pédestre. 4 individus ont été interpellés : l'un d'entre eux a été condamné à 12 mois de prison ferme et les autres prévenus ont été condamnés à 2 ans de prison, dont 6 mois avec sursis. Les amendes douanières s'élèvent à 28 000 et 56 000 euros.