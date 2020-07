Glottophobie : le nouveau premier ministre, Jean Castex victime de discrimination en raison de son accent du Sud-Ouest

Ah merde... Il a le même accent que Maïté Jean #Castex pic.twitter.com/0XqAUWlf8O — Pangolin94 🌃 (@SkyZongoFRA) July 3, 2020

Discours de Jean Castex: C'est chelou un ministre avec un accent du sud (ouest), en même temps ça va bien avec l'été mais attention à la canicule... — Délicat (@jesuisdelicat) July 3, 2020

Le nouveau Premier Ministre Jean #Castex n'est pas là pour "chercher la lumière". Son accent rocailleux genre 3e mi-temps de rugby affirme bien le style terroir Bruno Jeudy, journaliste

Le nouveau Premier Ministre Jean #Castex n'est pas là pour "chercher la lumière". Son accent rocailleux genre 3e mi-temps de rugby affirme bien le style terroir #TF1 @ParisMatch https://t.co/71NspmVUsB — Bruno Jeudy (@JeudyBruno) July 3, 2020

C'est de la glottophobie institutionnalisée, estime-t-il. Dès lors que l'on remarque l'accent d'une personne, c'est rarement pour le valoriser. C'est toujours quelque chose de bizarre, même dit gentiment, il y un sous-entendu d'incompétence. "Il a un accent chantant, c'est très agréable". Les gens qui disent ceci en pensant à leurs vacances et au soleil, comme si dans le sud on ne travaille pas. Il parle point. Philippe Blanchet, sociolinguiste

Je lis dans tous les journaux ce matin que @JeanCASTEX à un accent. Mais bande de nazes, vous avez tous UN ACCENT!!!! (Sauf moi) Etonnant, non? — jean-michel aphatie (@jmaphatie) July 4, 2020

Les gros lourds sont de sortie. On va en bouffer de l’accent. L’autre jour, sur un plateau de télévision, un juriste distingué a commencé à m’imiter pour se moquer de mes arguments. La connerie, ce n’est pas comme le pétrole, il y en a encore beaucoup dans le sous-sol https://t.co/KirWf6aRkz — jean-michel aphatie (@jmaphatie) July 3, 2020

Nous sommes dans un cas classique de discrimination linguistique. Pour beaucoup, ces métiers et ces postes sont réservés à une partie de la société et être issus de la classe supérieure parisienne. Plusieurs ministres ont déjà ressenti cela. On leur a fait sentir qu'avec leur accent, ils ne pourraient réaliser qu'une carrière essentiellement locale. Il y a barrage. Philippe Blanchet, sociolinguiste

"Accent chantant", "du soleil dans la voix", "fort accent piting kong". Sur les réseaux sociaux, les internautes rivalisent d'imagination pour décrire l'accent gersois du nouveau premier ministre, Jean Castex, avec toujours une pointe d'ironie ou de mépris.La palme revient au rédacteur-en-chef politique et économie de Paris Match, Bruno Jeudy :Souligner de la sorte l'accent d'un interlocuteur est considéré comme une discrimination. Cela s'appelle la glottophobie. L'inventeur de ce concept, le sociolinguiste, Philippe Blanchet "n'est pas étonné" par ces réactions.Des commentaires condamnés par le journaliste Jean-Michel Aphatie, lui-même victime de propos désobligeant sur son accent du sud :Derrière cette perception se cache "une sélection implicite".Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, titulaire d'une maîtrise de droit public, diplômé de l'École nationale d'administration (ENA, promotion Victor-Hugo), nommé à la Cour des comptes, directeur des affaires sanitaires et sociales dans le Var, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, président de la Chambre régionale des comptes d'Alsace, secrétaire général adjoint de l'Élysée. Le parcours de Jean Castex parle pourtant pour lui.Pour lutter contre ces discriminations, le député de l'Hérault, Christophe Euzet (LREM) a déposé un projet de loi. Philippe Blanchet voit malgré tout à travers cette nomination du maire de Prades (Pyrénées Orientales) "un beau signal." "J'entends de plus en plus de voix off dans les reportages de télé et de radio avec un léger accent méridional. Il y a 10 ans cela n'existait pas." Le chercheur espère qu'au-delà des moqueries, la présence de Jean Catex comme premier ministre fera encore plus "évoluer la société française."