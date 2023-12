Important incendie en montagne, 20 hectares d'herbes et de broussailles détruits par les flammes

Les pompiers de Haute-Garonne interviennent, ce dimanche 17 décembre, près de Melles pour un feu d'herbes et de broussailles. L'incendie est fixé mais 20 hectares ont été parcourus par les flammes.

C'est plutôt inhabituel en cette saison. Un important incendie s'est déclaré ce dimanche en Haute-Garonne près de la commune de Melles. À l'arrivée des soldats du feu, l'incendie progressait dans une zone escarpée. Des herbes et des broussailles sur une vingtaine d'hectares sont parties en fumée. Ces flammes menaçaient une forêt domaniale toute proche et les granges avoisinantes.

L'équipe "drone" des pompiers est intervenue, ce qui a permis de balayer la zone et de décider de la stratégie à mettre en place. Cette intervention a mobilisé 6 véhicules dont un venant d'Espagne mais aussi 21 pompiers. Le maire de Melles et la gendarmerie se sont rendus sur place. L'incendie est "fixé" et ne progresse plus ce dimanche soir.