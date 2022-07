Incendie dans le tunnel du métro à Toulouse, les deux lignes à l'arrêt depuis ce matin

Un incendie s'est déclaré ce mercredi matin 6 juillet dans le tunnel du métro toulousain au niveau de la station la Patte d'Oie. La circulation des métro est interrompue sur les deux lignes A et B.

Un incendie s'est déclaré dans le tunnel du métro toulousain au niveau de la station la Patte d'Oie, à la suite d'un incident électrique. La circulation des métro est interrompue sur les deux lignes A et B. Il n'y a pas de blessé. L'heure de reprise du trafic est toujours inconnue.

Sur son site web, Tisseo précise :

"En raison d'un problème électrique impactant les lignes A et B du métro, celles-ci sont interrompues dans leur totalité, pour une durée indeterminée.



Pour la ligne A, vous pouvez emprunter la ligne 14 qui relie Basso Cambo et Balma-Gramont.

Pour la ligne B, les lignes 34 et 44 sont prolongées jusqu'à Ramonville.



Nos équipes Tisséo et les services de secours sont en cours d'intervention."

La station a été évacuée. Il n'y a pas de victime.