INSOLITE. Dormir dans un Airbus A320 : cette ancienne carcasse d'avion devient une chambre d'hôtel atypique

Dormir dans la carcasse d'un ancien Airbus qui a perdu ses ailes... C'est l'expérience insolite que propose un hôtel, au Pays de Galles. L'avion est resté tel quel et a été réaménagé pour accueillir des lits et des canapés.

Pour pénétrer dans cet avion, cloué au sol, il faut commencer par une action, d'habitude interdite aux passagers : ouvrir la porte de la cabine. On entre ensuite par l'entrée habituelle de l'appareil, avec une décoration particulière : sur la droite, un mur végétal sur lequel des néons font briller les mots "This must be the place".

C'est ici, dans le nord du pays de Galles, que les locataires d'une nuit de l'hôtel Arabian Night Airbus dormiront.

Converting an Airbus A320 into beautiful accommodation.



Une nuit atypique

À l’origine, il s'agissait d'une carcasse d'Airbus A320, dont la compagnie émiratie Etihad Airways voulait se débarrasser. Un entrepreneur a alors eu l'idée de l'acquérir pour 55 000 dollars et de la transformer en une expérience insolite. À la place des sièges se trouvent des lits et des canapés, les ailes ont été retirées, mais pour le reste... rien ne change. Même le cockpit est accessible, avec les fauteuils et commandes des pilotes.

À Toulouse, un ingénieur d'Airbus avait voulu aménager un hôtel dans un A380, mais le projet était tombé à l'eau fin 2022. Il devait comporter 31 chambres, dont deux suites et un restaurant de 60 couverts, intégré dans un bâtiment qui reprend la forme d’une tour de contrôle. Tout ça à Blagnac (Haute-Garonne), dans la zone du musée Aeroscopia. Les difficultés techniques et économiques ont eu raison de l'idée ambitieuse.