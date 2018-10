Payés pendant 5 jours pour rester allongés dans une baignoire : la clinique spatiale de Toulouse recrute des volontaires

C'est une étude de simulation de l'impesanteur utilisant le modèle d'immersion sèche. Objectif : mieux comprendre les mécanismes d’adaptation de l’organisme et ainsi mieux préparer les vols spatiaux.Pour ce faire, à Toulouse, la Clinique Spatiale de Toulouse (MEDES) cherche des volontaires hommes de la région Occitanie, âgés de 20 à 45 ans, en bonne santé, sportifs, ou très actifs, pour participer à une étude clinique indemnisée, avec 13 jours d’hospitalisation.Temps fort de l'expérimentation : 5 jours en immersion sèche dans une baignoire. La baignoire est remplie d'eau, mais le volontaire reste au sec, allongé sur une bâche imperméable sur laquelle il flotte sans être au contact de l'eau. De quoi simuler l'impesanteur que ressent le corps humain...dans une baignoire.Si l'aventure vous tente et si vous faites partie des cobayes retenus, l’étude débutera le 20 novembre 2018 et aura lieu dans les locaux de la Clinique Spatiale de MEDES, au CHU de Rangueil.Ce "petit boulot" de baigneur ne devrait pas être trop mal payé. Si toutefois les mêmes tarifs que ceux d' une précédente expérience relative à l'étude d'un voyage vers Mars, consistant à rester au lit pendant 2 mois , sont pratiqués. A l'époque, en décembre 2017, les participants avaient été indemnisés 16.000 euros chacun.