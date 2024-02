POLEMIQUE : "Je reconnais une maladresse" Dominique Faure s'excuse après sa comparaison entre nomination au gouvernement et attente d'un diagnostic du cancer

La ministre des Collectivités a déclenché une polémique en comparant l'attente d'une nomination au gouvernement à la situation d'un malade d'un cancer, suspendu à de résultats médicaux. Face à une vague de critiques et de réactions indignées, Dominique Faure a plaidé l'incompréhension et une mauvaise interprétation de ses propos avant d'opter pour le silence.

Dominique Faure n'a pas caché sa joie après son maintien au ministère des Collectivités territoriales et de la Ruralité. Mais, une semaine après sa nomination, l'ambiance est moins légère. Elle est même "plombée" par une polémique. Ce samedi 17 février, la ministre a comparé, au micro de France Culture, l'attente de sa nomination au gouvernement à l'attente du diagnostic d'un cancer.

Des réactions indignées

La déclaration de Dominique Faure n'est pas passée inaperçue. Bien au contraire, le socialiste Olivier Faure a été le premier responsable politique à réagir en dénonçant des propos indécents.

À se demander si les ministres ne font pas un concours du plus indécent. Qu’ont-ils vécu pour être à ce point hors de tout sens commun?

Celle-là ose comparer les 4 semaines à attendre sa nomination, aux semaines d’attentes que vivent les malades du cancer après un examen.😱 pic.twitter.com/ovUOqSMLpI — Olivier Faure (@faureolivier) February 18, 2024

48 heures après le début de la polémique, l'affaire suscite toujours des réactions. Après les "politiques", ce sont les médias qui se sont emparés des propos de Dominique Faure. La tonalité est particulièrement sévère. Une radio établit même un parallèle entre la ministre des Collectivités et son ancienne collègue en charge de l'Education Nationale, Amélie Oudéa-Castéra. Une ex-ministre de l'Education "débarquée" et rétrogradée en raison d'une série (noire) de déclarations intempestives et polémiques sur le montant de ses revenus ou l'absentéisme des enseignants du "public".

#Politique : "On croyait avoir touché le fond avec Amélie Oudéa-Castéra, on tient un nouveau spécimen avec Dominique Faure, ministre déléguée aux Collectivités et à la Ruralité"



Coup de gueule de @VenturaAlba dans #RTLMatin pic.twitter.com/SYKFOrlvCt — RTL France (@RTLFrance) February 19, 2024

Le parallèle entre Dominique Faure et Amélie Oudéa-Castéra est peut-être "tentant". Mais il ne tient pas vraiment s'agissant de la méthode. L'ex ministre de l'Education a commis de vraies erreurs de communication, notamment en improvisant une sortie rocambolesque dans l'ancienne école de son fils et au cours de laquelle elle a été huée.

Dominique Faure a choisi, quant à elle, de faire profil bas.

Une contre-attaque, des excuses puis le silence

Ce n'est pas la première fois que Dominique Faure doit affronter un "bad buzz". La ministre des Collectivités n'est pas, à la différence d'un Gérald Darmanin, d'un Bruno Le Maire ou d'un Eric Dupont-Moretti, la personnalité la plus connue du gouvernement. Mais elle a déjà dû gérer des moments de "célébrité". D'où une certaine expérience dans la communication de crise.

Dominique Faure a commencé par contre-attaquer en accusant ses détracteurs de "mauvaise foi". Mais la ministre a fini par présenter des excuses.

Des propos que j’ai tenus hier sur France Culture ont beaucoup fait parler. Je reconnais une maladresse.



Si certains se sont sentis blessés par mes mots, je le regrette et leur présente toutes mes excuses. — Dominique Faure (@FaureDominique) February 18, 2024

Afin de clore l'épisode, Dominique Faure a ensuite choisi le silence. Contactée par France 3 Occitanie, la ministre déclare qu'elle n'a "strictement aucun commentaire" à faire.