Toulouse : après 15 jours de fermeture, les berges de la Garonne déconfinent et rouvrent ce lundi 15 mars 2021

Il sera de nouveau possible de se balader sur les berges de la Garonne à Toulouse à partir de ce lundi 15 mars 2021. La fermeture des quais ne sera pas reconduite car le taux d'incidence a "significativement baissé".

La décision a été prise par la préfecture et par le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc. La fermeture des berges de la Garonne n'est pas reconduite. Il sera de nouveau possible de se balader au bord de l'eau à partir de lundi 15 mars 2021.

Pour rappel, ces berges étaient fermées depuis le 28 février 2021 "compte tenu du taux d’incidence très élevé qui était alors observé à Toulouse. De nombreux rassemblements statiques sans respect de la distanciation physique, ni port du masque, y avaient été constatés les jours précédents, malgré un renforcement des contrôles" précise le communiqué de presse suivant :

Communiqué de presse réouverture des berges de la Garonne

La fermeture des quais de la Garonne avait ensuite été reconduite d'une semaine "au vu d’une persistance de taux d’incidence encore très élevés" précise la préfecture.

À ce sujet, la rédaction vous recommande Toulouse : les habitants privés des berges de la Garonne pour tenter d'échapper à un reconfinement local

Baisse du taux d'incidence

Cette fermeture s'arrêtait ce lundi 15 mars. Il fallait donc décider de la reconduire, ou de rouvrir. Finalement, "les dernières données épidémiologiques font apparaître un taux d’incidence de 212,2 pour la ville de Toulouse, soit une baisse significative depuis 15 jours (et une tendance également à la baisse sur le périmètre de la métropole et sur celui du département)" constate la préfecture.

En d'autres termes, il sera de nouveau possible d'accéder à ces endroits :

Les berges de la Garonne situées en contrebas de la place Saint-Pierre, du quai Saint-Pierre, du quai Lucien Lombard, du quai de la Daurade, du quai de Tounis et la promenade Henri Martin

La place de la Daurade,

La prairie des Filtres,

Le quai de l'Exil Républicain Espagnol.

Une bonne nouvelle avec l'arrivée des beaux jours. Attention cependant à ne pas relâcher les efforts et à maintenir les gestes barrières, rappellent la préfecture et le maire de Toulouse. "La situation sanitaire reste pour autant préoccupante. Aussi une nouvelle fermeture pourrait être décidé à l’avenir, si les indicateurs épidémiologiques se dégradaient à nouveau ou si des comportements irresponsables et contraires aux consignes sanitaires étaient à nouveau observés" concluent-ils.