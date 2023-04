Toulouse. L'omelette géante de Bessières a 50 ans, une tradition du lundi de Pâques

L'omelette géante de Bessières est une tradition de ce lundi de Pâques. Une recette inchangée depuis 50 ans cette année. Ce lundi 10 avril plusieurs milliers de convives se sont retrouvés pour déguster l'omelette du cinquantenaire.

Il n'y a pas de lundi de Pâques sans omelette à Bessières. La tradition a débuté il y a 50 ans tout juste dans cette commune située au nord-est de Toulouse. Un événement qui attire chaque année des milliers de personnes.

Une omelette cinquantenaire

Si la ville de Lille a son tas de moules durant la braderie en septembre, Bessières a ses coquilles d’œufs tous les lundis de Pâques. Et ca fait 50 ans que la tradition se perpétue. Une confrérie a même été créée : la Confrérie de l'omelette géante.

15 000 oeufs ont été cassés ce lundi 10 avril à Bessières. • © Francetv

Pas moins de 15 000 oeufs sont cassés chaque année dans cette ville située au nord-est de Toulouse dans le département de la Haute-Garonne. L'origine de l'omelette géante de Bessières remonte aux années 50 : "à l'époque, les enfants de coeur allaient récolter des oeufs qui étaient ensuite mangés dans les familles le lundi de Pâques", raconte une des habitantes.

Recette inchangée depuis 1973

La première omelette géante a eu lieu en 1973 à Bessières et à l'époque, les caméras de France 3 étaient déjà sur place, comme vous pouvez le voir sur ces images conservées aujourd'hui à l'INA.

durée de la vidéo : 00h00mn29s La première omelette géante s'est tenue à Bessières en 1973 • ©Francetv

Et depuis, la recette n'a pas changé d'un iota : "des oeufs, beaucoup d'oeufs", confie l'un des organisateurs. "On commence d'abord par faire fondre 70 litres de graisse de canard, on ajoute les 15 000 oeufs, du sel du poivre et de la ciboulette. Et il n'y a plus qu'à touiller pour la faire cuire".

Repas XXL

Pour ce repas populaire hors normes, une poêle de 4 mètres 20 de diamètre a été réquisitionnée. Et comme chaque lundi de Pâques, les amateurs d'omelette et les curieux sont nombreux à venir déguster ce plat ou assister à sa confection. A raison de 3 oeufs par personne, 5000 parts d'omelettes ont pu être distribuées ce lundi 10 avril.

5000 parts d'omelette ont été distribuées au public durant l'après-midi. • © Francetv

Bessières fête cette année le cinquantenaire de sa traditionnelle omelette, mais en réalité, il ne s'agit que de la 47ème édition. En 1990, la fête a été annulée pour cause de guerre du Golfe. Tout comme les éditions 2020 et 2021 qui n'ont pas pu avoir lieu en raison de la pandémie de Covid-19.