Toulouse : le "cannibale de Nouilhan" s'échappe d'un hôpital psychiatrique

L'homme surnommé le "cannibale de Nouilhan" s'est échappé, le 19 janvier après-midi, de l'hôpital psychiatrique Marchant à Toulouse. Il a violemment agressé une dame dans la soirée avant d'être interpellé et de nouveau interné.

Il est en proie à des délires mystiques et est déclaré comme " schizophrénique " Jérémy Rimbaud, plus connu sous le surnom du " cannibale de Nouilhan", s'est échappé, mercredi 19 janvier 2022 dans l'après-midi, de l'hôpital Marchant de Toulouse où il est interné pour un bref séjour. Il a ensuite agressé une personne âgée dans un quartier toulousain.

"Il l'a frappée sauvagement"

Vers 22h00 hier dans le quartier des Châlets en effet, il a sauté sur une vielle dame et l'a frappée à la tête avec un bâton. "Il l'a frappée sauvagement à la tête. Les jours de cette dame ne sont pas en danger, elle va s'en sortir mais elle est très choquée ", nous confirme une source policière.

Des passants, très surpris par cette attaque, seraient intervenus de suite et ont très vite alerté la police. "Heureusement que nos collègues ont pu intervenir très vite pour maîtriser cet individu", précise cette source policière.

Un homme extrêmement dangereux

La police a interpellé Jérémy Rimbaud surnommé le "cannibale de Nouilhan" et l'a placé en garde à vue mais vu son état psychique, il est de nouveau interné à l'hôpital Marchant. L'homme est atteint de schizophrénie sévère et considéré comme très dangereux.

En 2013 en effet, Jérémy Rimbaud, né en 1987 à Tarbes, âgé de 26-27 ans à l'époque, avait tué un agriculteur de 90 ans dans les Hautes-Pyrénées. Il lui avait arraché le cœur et la langue. L’homme avait alors ensuite mangé les morceaux arrachés au corps avec des haricots tarbais. Une agression sauvage, une véritable scène d'horreur.

Cet ancien militaire avait mis le feu à sa victime avant de quitter les lieux et avait ensuite tenté de tuer un autre habitant de ce village.

Le meurtrier avait, à l'époque, entendu des voix. Des voix impérieuses qui lui ordonnaient de tuer. C’est du moins ce qu’il racontera.

"Il a dû profiter d'une faille"

L’examen psychiatrique de ce jeune homme avait révélé "des mécanismes délirants" et "une abolition des facultés mentales". Il était en plein "délire mystique" au moment des faits en 2013, selon les experts psychiatriques. Jérémy Rimbaud souffre d'une forme très sévère de schizophrénie.

Il avait donc été déclaré pénalement irresponsable de ses actes et interné en hôpital psychiatrique dans l'unité fermée pour malades difficiles de Cadillac en Gironde. Il avait été transféré pour un bref séjour à l'hôpital Marchant de Toulouse d'où il a réussi à s'échapper hier.

"Un établissement de santé, même si il prend en charge une personne dangereuse, n'est pas géré comme un établissement carcéral. Jérémy Rimbaud a dû profiter d'une faille dans le système", nous explique Jean-Michel Pelletier, vice-procureur de la République de Toulouse.

"Il était hospitalisé sous contrainte. Nous allons quoiqu'il arrive ouvrir une enquête suite à l'agression d'hier et nous verrons si Jérémy Rimbaud est apte à être jugé. Mais vu les délires auxquels il est en proie et son état psychiatrique cela me paraît fort peu probable", conclut le vice-procureur de la République.