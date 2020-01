Toulouse : une nouvelle voie cyclable tracée dans la nuit par des militants d'ANV-COP21

© ANV-COP21

Et si on réduisait d'un coup la pollution de l'air et les embouteillages ? Pour l'ANV-COP21 (action non-violente COP 21), il est urgent d'agir contre le dérèglement climatique. Et chaque action, si modeste soit-elle, compte.Pour dénoncer la place prépondérante de la voiture dans la ville rose, une cinquantaine de militants s'est retrouvée dans la nuit de vendredi à samedi. La cible ? Les allées - ou plus précisément les contre-allées - Paul-Sabatier, symptomatiques, selon eux, des rapports d'occupation d'espace entre piétons, voitures et cyclistes. "Sur cette allée de près de 50 mètres de large", expliquent les activistes mobilisés, "la majorité de l'espace est réservée à l'automobile : deux contre-allées et un terre-plein pour le stationnement, et une double voie pour la circulation des voitures. Face à cela, une unique bande cyclable de 1,5 mètres et une voie de bus".Les participants à cette opération ont donc tracé une large voie cyclable, en lieu et place de l'espace réservé aux automobiles.En cette période de campagne électorale pour les élections municipales, ANV-COP 21 veut alerter les candidats sur l'urgence de privilégier les modes de transport doux et de réduire la circulation automobile en centre ville.Ses membres dénoncent un manque d'ambition à ce sujet jusqu'à maintenant.