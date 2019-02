Toulouse : des tarifs fixes pour les taxis qui desservent l'aéroport de Toulouse-Blagnac

15 euros pour la zone 1 (un rayon d'environ 3 km autour de l'aéroport)

25 euros pour la zone 2 (de ou vers avenue de Lardenne, avenue de Lombez, avenue des Etats Unis, boulevard Lascrosses, pont des catalans...)

35 euros pour la zone 3 (de ou vers boulevard d'Atlanta, rue des Potiers, boulevard des Recollets, avenue de Muret, route de Seysses..)

45 euros pour la zone 4 (de ou vers route de Revel, route de Labège, route de Narbonne, hôpital Rangueil...)

Toulouse rejoint les grandes villes de France qui ont déjà mis en place des tarifs forfaitaires pour les taxis qui desservent l'aéroport.A compter du 1er mars, fini la course au temps passé dans la voiture. Place aux forfaits sur la commune de Toulouse. 4 tarifs ont été fixés par un arrêté préfectoral en fonction de la zone desservie au départ ou à l'arrivée de l'aéroport Toulouse-Blagnac :Ces forfaits permettront de donner aux clients un prix fixe pour aller d'un point A à un point B, ce qui auparavant était très compliqué puisque cela dépendait de la circulation.A titre d'exemple, selon Stéphane Abeilhou de l'union nationale des taxis 31, un trajet entre l'aéroport et la gare Matabiau coutera 35 euros de nuit comme de jour même en cas d'embouteillages.Ces tarifs forfaitaires seront appliqués par les taxis de l'aéroport (55) et ceux de Toulouse (250) soit environ 300 voitures.Une période d'essai d'un an a été fixée.