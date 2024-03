Un cookie dans un croissant : le "crookie" ! La recette anti-gaspi de la nouvelle tendance TikTok faite maison

Une nouvelle fusion hors du commun a fait son apparition sur TikTok depuis quelques semaines et consiste à mettre de la pâte à cookie dans un croissant. DOOF MEDIA nous présente sa version du "crookie" en utilisant de vieux croissants pour réchauffer vos goûters et mettre du sucré dans vos assiettes.

Il y a quelques semaines, le "crookie" a fait son apparition sur TikTok. Découvert dans une boulangerie parisienne par l'influenceur Johan Papz, ce dernier a réalisé une vidéo où il présente ce produit hors du commun : un croissant combiné à un cookie. Très vite, elle a fait le buzz sur les réseaux sociaux et des centaines de consommateurs ont voulu tester.

Si de nombreuses boulangeries ont attrapé le filon et ont commencé à commercialiser le produit (pour répondre au souhait de tous ceux qui voulaient l'essayer), la recette à réaliser chez soi est pourtant très simple ! DOOF MEDIA vous montre comment réaliser ces délicieux "crookies" chez soi avec trois fois rien (et pour bien moins cher qu'en les achetant en boutique).

Les ingrédients

Sucré, chocolaté : avec cette liste d'ingrédients, rien de bon pour le nutri-score, mais tout pour le plaisir du goûter.

Liste d'ingrédients crookie • © Amandine Rasseneur

La préparation

L'avantage de cette version antigaspi, c'est que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'ingrédients, car elle vous épargne la préparation des croissants, qui peut d'ailleurs prendre un certain temps. Vous pouvez donc réutiliser les croissants que vous avez achetés à la boulangerie le week-end et qui traînent encore dans la cuisine ou bien les surgelés qui vivent dans votre congélateur depuis quelque temps déjà.

Faire la pâte à cookie

La seule préparation de cette recette consiste à réaliser une pâte à cookie toute simple et pour ça DOOF MEDIA vous a concocté une recette imbattable !

Commencez par faire fondre le beurre et versez-le dans un saladier avant d'y ajouter la cassonade, la vergeoise et l'œuf. Mélangez le tout.

Enfin, terminez en mettant la farine, le bicarbonate, la fleur de sel et les pépites de chocolat.

Le dressage

Pour cette dernière étape, préchauffez le four à 170 °C. Vous pouvez commencer à ouvrir les croissants à l'aide d'un couteau pour les garnir de votre pâte à cookie. Ensuite, disposez-les sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Lancez la cuisson au four à 170 °C pendant 13 minutes.

Capture d'écran d'une vidéo de DOOF MEDIA • © DOOF MEDIA

Et voilà ! Vous avez vos délicieux "crookies" antigaspi entre vos mains, prêts à être servis et sans avoir eu à visiter toutes les boulangeries de la ville. Un gain de temps et d'argent pour un maximum de gourmandise !