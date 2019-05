VIDEO - “On aimerait vivre du rap” : on a retrouvé la première télé de BigFlo & Oli !

- BigFlo : On est jeunes, on est un peu impétueux et fougueux, on aimerait vivre du rap mais c'est tellement éphémère...

- Oli : Aléatoire !

- BigFlo : Aléatoire, c'est le mot que je cherchais !

Premier reportage sur BigFlo & Oli

Mais qui sont ces deux lycéens qui rappent dans la cour de leur lycée ? En mai 2012, une équipe de France 3 Toulouse s'intéresse à ces deux jeunes qui font déjà du bruit sur les réseaux sociaux. Personne (ou presque) ne connaît alorsOn découvre dans ce reportage que les deux rappeurs, 19 et 16 ans à l'époque, qui cisèlent déjà les mots comme des diamants sont élèves du conservatoire de Toulouse , section batterie pour BigFlo, trompette pour Oli.Et puis il y aquand on l'écoute 7 ans plus tard :Car, depuis, le chemin parcouru est énorme. Leurs noms s'étalent partout : ils sont même devenus des références. En si peu de temps, un véritable exploit.Au point d'être les premiers depuis un certain Michael Jackson en 1992, à jouer au Stadium de Toulouse. Deux concerts événements vendredi 24 et samedi 25 mai (complet).En vidéo / l'intégralité du reportage de mai 2012 :