VIDÉO. On vous révèle qui se cache derrière le dernier porteur de flamme masqué, des JO de Paris 2024

On sait désormais qui se cachait, ce samedi 14 septembre, sous le costume du porteur de flamme mystère, sur les Champs-Élysées, lors de la parade des athlètes médaillés au JO de Paris 2024. Lilou Ruel l'a dévoilé sur son compte TikTok. Découverte de cette athlète hors normes.

Mais qui pouvait bien être le porteur de flamme mystère de ce samedi 14 septembre, lors de la parade des athlètes de Jeux Olympiques à Paris ? Il s'agissait d'une Toulousaine. Elle aussi est une athlète, dans un sport très confidentiel.

La femme masquée

Elle se cachait sous le costume du porteur de flamme mystère, sur les Champs-Élysées et comme les athlètes français, médaillés au JO de Paris 2024, elle a défilé sur le podium devant des dizaines de milliers de personnes. Cette femme masquée a fini par dévoiler son identité sur son compte TikTok.

Il s'agit de la Toulousaine Lilou Ruel. Elle remercie chaleureusement les organisateurs de lui avoir donné cette opportunité : "Quel honneur d'avoir pu incarner ce porteur de flamme mystère", nous confie-t-elle. "En plus, ça s'est décidé deux jours avant. Cette aventure des JO c'était fou. Je ne ferai probablement ça qu'une fois dans ma vie".

Déjà championne du Monde

Lilou Ruel remercie aussi les organisateurs d'avoir mis en avant sa discipline, le Parkour, "d'une si belle manière" : "Je pense qu'un jour mon sport finira au programme des JO", espère-t-elle. Car la jeune Toulousaine, âgée de seulement 21 ans, est une sportive aguerrie, qu'il faudra suivre.

Le Parkour est un sport qui allie vitesse et acrobatie. En 2023, la Toulousaine a remporté la médaille d'or aux Championnats du monde à Los Angeles aux États-Unis. Un premier sacre, remarqué par Thomas Joly et qui a fait bondir sa notoriété sur les réseaux sociaux.

Superwoman

Et elle n'en était pas à son premier exploit. Car un an plus tôt, à l'été 2022, elle s'était déjà fait remarquer à seulement 18 ans, lors d'une autre discipline du Parkour. Lilou Ruel avait réussi une première mondiale : un saut de plus de 4 mètres, entre deux immeubles à 16 mètres de hauteur.

Aucune femme avant elle n'avait, jusqu'à présent, dompté ce spot iconique de la discipline. Il était donc logique de retrouver la jeune femme parmi les champions de cette journée de célébration pour clore les Jeux olympiques de Paris.

Lilou Ruel a partagé son costume masqué d'Assassin's Creed avec huit autres porteurs de flamme mystère pendant les différentes cérémonies des JO de Paris 2024. Elle est la seule femme à avoir réalisé de telles acrobaties pendant cet événement : "Il y avait beaucoup de hype, de tension et d'amour", raconte-t-elle. "Et avec en plus les aléas climatiques et le manque de vision derrière ce masque, ça a rendu la chose encore plus excitante".