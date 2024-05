DIRECT VIDEO. Revivez la fête place du Capitole à Toulouse pour le 6e sacre du Stade toulousain en Champions Cup

La journée du dimanche 26 mai 2024 devait être calme à Toulouse (Haute-Garonne), mais la victoire a tout changé. Les joueurs du Stade Toulousain, vainqueurs d'une 6e étoile en Champions Cup, sont place du Capitole en fin d'après-midi pour célébrer leur nouveau triomphe. Suivez en direct cette communion avec leurs supporters.

C'est la fin de ce direct. La fête se termine place du Capitole, les Champions d'Europe remontent dans leurs bus pour quitter la place du Capitole, sur la chanson de Calude Nougaro " Oh Toulouse" après un immense moment de liesse partagé avec les Toulousains.

Les membres de l'équipe du Stade toulousain se succèdent au balcon de illustres de la mairie de Toulouse en soulevant la Coupe d'Europe, sur la musique de " We are the champions ! "du groupe Queen.

Le capitaine Antoine Dupont a été le premier à brandir l'énorme trophée, le 6e remporté par le club.

durée de la vidéo : 00h00mn26s Le capitaine du Satde toulousain, Antoine Dupont, est le premier joueur à apparaître au balcon des illustres avec la Coupe d'Europe • ©Rémi Surrans - France 3 Occitanie

Un bon moment de communion avec les 12 000 personnes présentes sur la place du Capitole.

Les joueurs du Stade toulousain soulèvent la coupe d'Europe depuis le balcon des Illustres de la mairie de Toulouse. • © Jael Galichet - France 3 occitanie

Les joueurs du Stade toulousain, champions d'Europe sont là ! Leur bus vient d'arriver place du Capitole dans une ambiance survoltée.

durée de la vidéo : 00h00mn24s Les joueurs du Stade toulousian arirvent place du Capitole. • ©Rémi Surrans - France 3 Occitanie

Antoine Dupont a soulevé la coupe en se dirigeant vers les supporters.

Antoine Dupont capitaine du atde toulousain brandit la Coupe d'Europe en sortant du bus, arrivé sur la place du Capitole à Toulouse. • © Jael Galichet - France 3 occitanie

C'est la foule des grands jours, place du Capitole au cœur de Toulouse en Haute-Garonne. De nombreux habitants et supporters des champions d'Europe de rugby sont déjà sur place, comme nous vous l'indiquons sur X :

Les supporters du @StadeToulousain attendent leurs héros place du Capitole. Les Rouge et Noir devraient arriver dans une petite heure désormais ! 🏉🔥 pic.twitter.com/quP3Q7aRVn — France 3 Occitanie (@F3Occitanie) May 26, 2024

Ils attendent que les joueurs du Stade toulousain brandissent le trophée depuis le balcon de la maire. Ce sera un peu plus tard que 18 h, nous prévient le club. Leur arrivée est légèrement retardée. Elle est prévue aux alentours de 18h30.

La place du Capitole où sont attendus 12 000 supporters du Stade toulousain dès 16h30 a été pavoisée "Red Kingdom" (NDRL : Le royaume rouge) comme le note ce journaliste sur X. L'anglais a supplanté l'Occitan, s'amuse notre confrère en commentant : " Le capitole en a perdu sa langue" .

La Coupe d'Europe est, enfin, de retour à la maison, ce dimanche 26 mai 2024. Elle a effectué une petite tournée au bar de supporters Chez Tonton, place Saint-Pierre, à Toulouse, en Haute-Garonne apportée par Sofiane Guitoune, comme on peut le lire sur X :

RETOUR À LA MAISON.🤠⭐️🏆🔴⚫️@StadeToulousain pic.twitter.com/LtOsSaw1s9 — Chez Tonton - Pastis Ô Maître (@cheztontontlse) May 26, 2024

Il ne devait pas y avoir de célébration mais la victoire est trop belle. Finalement, Antoine Dupont, capitaine et demi de mêlée du Stade toulousain et ses coéquipiers fêtent leur sixième étoile européenne sur l'emblématique place du Capitole, dimanche 26 mai 2024. L'équipe doit brandir le trophéee devant la foule depuis le balcon des Illustres à à 18h.



C'est sur même place que 16.000 supporters du Stade toulousain, selon la police, ont vibré et exulté samedi en fin d'après-midi au coeur de la Ville rose lors de la 6e victoire de leur club en Champions Cup, face aux Irlandais du Leinster. Ils étaient venus assister au match diffusé sur un écran géant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stade Toulousain Rugby (@stadetoulousainrugby)

Lors de cette finale épique, Toulouse a dominé la province irlandaise après prolongation (31-22) samedi au Tottenham Hotspur Stadium de Londres pour décrocher sa sixième Champions Cup après 1996, 2003, 2005, 2010 et 2021.

Arrivée à une heure du matin

Les joueurs rouge et noir sont arrivés à l'aéroport Toulouse-Blagnac, dimanche 26 mai 2024 à une heure du matin, coupe des champions à la main avec des supporters déjà présents, donnant un avant goût de la fête.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stade Toulousain Rugby (@stadetoulousainrugby)



Le club le plus titré de l'histoire de la compétition succède au palmarès à La Rochelle, qui avait remporté les deux dernières éditions en battant à chaque fois en finale la même équipe du Leinster.

( Avec Jael Galichet, Elsa Leroy et Camille Saiseau)