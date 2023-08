Accident en montagne. Mort d'une randonneuse après une chute de 400m dans les Pyrénées en Espagne

Une alpiniste de 30 ans originaire de Navarre a perdu la vie lundi 7 août en tombant d'une hauteur de 400 mètres depuis le pic du Montferrat, côté espagnol. L'accompagnateur de la jeune femme blessée, âgée de 30 ans et originaire de Navarre, a prévenu les services d'urgence.

Une alpiniste de 30 ans originaire de Navarre a perdu la vie lundi 7 août en chutant d'une hauteur de 400 mètres depuis le pic du Montferrat, côté espagnol, près de la frontière annonce le quotidien La Vanguardia. Son accompagnateur a alerté les services d'urgence.

Le corps autopsié

Après une recherche aérienne infructueuse, des spécialistes de la montagne ont localisé l'alpiniste décédée à environ 400 mètres en contrebas. Arrivée sur place, la Garda civil n'a pu que constater le décès de la victime. Le corps a été évacué vers l'hôpital provincial de Huesca pour une autopsie.

Durant la même journée, les agents des groupements spéciaux d'intervention et de secours en montagne GREIM ont secouru une alpiniste de 38 ans qui a subi des contusions à la jambe, une femme française de 56 ans avec une possible fracture de la cheville et un alpiniste barcelonais de 66 ans qui s'est luxé l'épaule.