"On a autant d'oiseaux que sur l'océan." Les grands cormorans font des ravages dans les élevages de truites, des tirs autorisés

Les cormorans constituent un véritable danger pour les piscicultures des Hautes-Pyrénées, notamment pour les bassins de la Truite des Pyrénées. La préfecture a alors décidé d'autoriser le suppression de 44 oiseaux cet hiver.

"C'est devenu un vrai problème." À la pisciculture de Lau-Balagnas, en Hautes-Pyérénes, la menace grandie. D'après nos confrères de la Nouvelle République des Pyrénées, les grands Cormorans vont de véritables "ravages" dans les bassins de l'entreprise La Truite des Pyrénées. Franck Pomarez, le gérant, parle de 80 cormorans par jour, "sans compter les hérons qui abîment aussi énormément de poissons tant qu'ils ne sont pas rassasiés." Avec les mouettes et les goélands "on a autant d'oiseaux que sur l'Atlantique, assure l'éleveur. On se croirait au port de Saint-Jean-de-Luz".

Des tirs autorisés

Un phénomène inquiétant, qui a poussé la préfecture des Hautes-Pyrénées à réagir. Malgré les mesures d'évitement, comme les filets, et les techniques d'effarouchement, le fléau subsiste. Un arrêté préfectoral a été pris pour autoriser des tirs, de régulation ou d'effarouchement, pour éloigner les prédateurs. 44 maximum pourront être tués cet hiver.

De son côté, la fédération de pêche des Hautes-Pyrénées se dit favorable à l'instauration de "zone à enjeux où l'on pourrait réduire cette pression pour préserver les poissons et d'autres où le grand cormoran pourrait évoluer librement".