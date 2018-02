Trois skieurs tués par une avalanche à Cauterets dans les Hautes-Pyrénées

Leurs corps ont été retrouvés ce jeudi à la mi-journée après plusieurs heures de recherches.L'alerte avait été donnée mercredi en fin de journée à la fermeture des pistes. Les secours avaient été avertis de la disparition de deux hommes puis une autre alerte avait été lancée pour un autre homme qui n'était pas rentré.Les recherches n'avaient pas pu commencer immédiatement en raison des mauvaises conditions et du manque de visibilité ; elles ont donc débuté ce jeudi dès 7h30 mais il y a eu plusieurs coulées dans la station, les accumulations de neige peuvent atteindre 3 mètres par endroit et le manteau neigeux reste instable.Selon le capitaine Julien Passeron, commandant de la CRS Pyrénées, l'avalanche s'est produite entre 1.800 m et 2.000 m d'altitude alors que le manteau neigeux était instable, en raison d'un redoux et de la pluie qui a touché ce secteur ces derniers jours. Des conditions météo "exécrables", a commenté le commandant."L'humidification du manteau neigeux a commencé il y a deux jours environ (mardi), avec le vent du sud et la pluie" , a indiqué le commandant Passeron. "A 1.800 m-2.000 m, on était à la limite pluie-neige" a-t-il ajouté.L'instabilité de la couche neigeuse supérieure a provoqué "beaucoup de départs d'avalanches spontanés". Mais selon le commandant de la CRS Pyrénées, "il n'y a eu aucune coulée sur les pistes".Mercredi, le risque avalanche se situait selon l'altitude "entre le niveau 2 (risque modéré) et le niveau 3 (risque marqué)", sur une échelle de 5, a-t-il ajouté.Voir le reportage de Margaux Dubieilh et Emmanuel FillonUn hélicoptère avait été mobilisé avec sur le terrain 3 équipes cynophiles et 15 CRS et gendarmes.La préfecture des Hautes-Pyrénées indique que "les familles des 3 hommes, originaires de Bordeaux et Poitiers sont sur place. Une cellule d’urgence médico-psychologique est activée". Le manteau neigeux est instable en ce moment sur une grande partie des Pyrénées , la plus grande prudence est recommandée.C'est une série noire dans les stations de sports d'hiver des Hautes-Pyrénées : un skieur de 19 ans a trouvé la mort mardi dans une avalanche dans la station de Gavarnie