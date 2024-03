VIDEO. MÉTÉO. Risque très élevé d'avalanches en haute montagne dans la chaîne des Pyrénées

Météo France prévient d'un risque très élevé d'avalanches dans les Hautes-Pyrénées, ce samedi 9 mars et ce dimanche 10 mars 2024.

Alors que les vacances des zones A et B se terminent ce week-end, Météo France prévient d'un risque très élevé d'avalanches ce samedi 9 mars et ce dimanche 10 mars 2024 dans les Pyrénées. Il est de 4/5 dans les Hautes-Pyrénées, le risque maximum pour les pratiquants et de 3/5 en Haute-Ariège. Selon Météo France, de nombreuses nouvelles plaques fragiles se sont formées la nuit dernière et continuent à se former.

Un vent assez violent, de secteur sud, a soufflé toute la nuit avec des rafales allant jusqu'à 130 km/h comme on peut le voir dans cette vidéo diffusée sur le compte Facebook de Météo des Pyrénées.

Soyez très prudents si vous devez circuler en montagne. "Certaines avalanches pourraient parfois être déclenchées à distance par un randonneur circulant sur des pentes en apparence peu difficiles", explique l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches sur sa page Facebook.

"En cas de déclenchement, des avalanches moyennes à grandes pourraient en résulter et emporter un groupe de randonneurs, en cas de très grande taille, elles seraient en outre susceptibles d'atteindre des infrastructures plus loin en aval" , prévient l'ANENA.