Vols de carburant : un agriculteur près de Toulouse se fait "siphonner" plus de 2000 litres

Si les vols de carburants visent particulièrement les agriculteurs de la région, aucun usager de la route ne semble être épargné. Une campagne de prévention devrait être lancée par les autorités, annonce la gendarmerie.

“Les 22 et 24 février 2022, de nouveaux vols de carburant de 200 et 400 litres de Gasoil ont été perpétrés sur les communes de Hourc (65) et Trebons (65) au préjudice de machines forestières.” Fin février, la gendarmerie des Hautes-Pyrénées lançait un appel à la vigilance à destination des propriétaires de véhicules susceptibles de se faire voler du carburant.

“La gendarmerie réalise quotidiennement des surveillances particulières auprès de certaines zones de chantiers”, a-t-elle assuré sur les réseaux sociaux.

Les agriculteurs particulièrement visés

Ces vols, qui connaissent une forte augmentation depuis la hausse significative des prix des carburants, visent tout particulièrement les exploitants agricoles. "La semaine dernière, on a encore un agriculteur installé en périphérie de Toulouse qui s'est fait siphonner 2 200 litres de carburant", déclare Nicolas Ates, secrétaire général de la chambre d'agriculture de Haute-Garonne. Ce céréalier de profession, militant auprès des jeunes agriculteurs, assure que les vols de carburant vont se multiplier en raison de l'augmentation des prix du carburant.

À cause de l'augmentation des prix du carburant, les agriculteurs ont rempli leurs cuves. On ne peut pas tout surveiller, ça va recommencer. Nicolas Ates, secrétaire général de la chambre d'agriculture de Haute-Garonne

Pour lutter contre ces vols, la chambre d'agriculture de Haute-Garonne dit s'appuyer sur la cellule Demeter mise en place par la gendarmerie du département. "On fait comme on peut. On alerte les agriculteurs, on signale les vols et on renforce les surveillances", résume Nicolas Ates.

Plusieurs interpellations dans la région

Face à cette recrudescence, les gendarmes entendent donc durcir les contrôles. Plusieurs interpellations après des vols de carburant ont été effectuées. En février, la gendarmerie du Lot (46) expliquait avoir arrêté un Souillagais de 25 ans qui "avait pris l'habitude de se servir en carburant dans les véhicules en stationnement'.

Tous les usagers concernés

“1 000 litres de gasoil volés sur une aire de repos” ; “Après les vols de gasoil, on vole les roues” … Dans un groupe Facebook qui rassemble plus de 4 000 utilisateurs, les témoignages d’usagers de la route qui racontent avoir été victimes d’un vol de carburant se multiplient.

Selon les informations du gérant autoroutier Vinci, “avec l’augmentation du prix de l’essence, les siphonnages de carburant sont en hausse”, précisément “sur la route des vacances, ou au bord de la route à l'occasion d'une pause”.

Ces vols s’accompagnent aussi bien souvent de dégradations sur les engins Gendarmerie des Hautes-Pyrénées

Une campagne de prévention en préparation

Ce constat est partagé par les forces de l’ordre. Dans un message d’alerte relayé par la gendarmerie du département de Lot-et-Garonne, il est précisé qu’un “certain nombre d’autres habitants”, en plus des exploitants agricoles, sont touchés par ces vols.

Selon la gendarmerie des Hautes-Pyrénées, “ces vols s’accompagnent aussi bien souvent de dégradations sur les engins”, assurent les gendarmes. Pour tenter de lutter contre ces vols, la gendarmerie prévoit d’organiser des campagnes de prévention.