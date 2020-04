Béziers : décès d'un homme au commissariat après son interpellation pour non respect du confinement

Décédé à son arrivée au commissariat

L'individu âgé de 34 ans avait été contrôlé plus tôt dans la soirée sur la voie publique parPendant le contrôle, il se serait rebellé et aurait dégradé un véhicule, ce qui a conduit à son interpellation et son transfert au commissariat.A son arrivée au commissariat de police de Béziers, l'homme de 34 ans s'est mis à tituber,selon une source proche de l'enquête. Il est décédé rapidement sur place.Le Procureur de la République à Béziers, Raphaël Balland, s'est rendu sur les lieux mercredi soir.