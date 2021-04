Disparition d'Aurélie Vaquier : un corps sans vie retrouvé sous une dalle de béton à son domicile à Bédarieux

Ce mercredi 7 avril 2021, dans le cadre d’une commission rogatoire du magistrat instructeur, un corps sans vie a été retrouvé dissimulé sous une dalle de béton au domicile d'Aurélie Vaquier par des militaires de la compagnie de gendarmerie de Béziers, de la section de recherches de Montpellier.

Ils étaient accompagnés de l'IRCGN (Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale) dotés notamment d'un chien de recherche de personnes disparues ainsi que d’un « géoradar » permettant le sondage des sols et des cloisons, explique le Procureur de la République de Béziers, dans un communiqué.

"Les techniciens en investigation criminelle du groupement de gendarmerie de Montpellier procèdent actuellement à l'extraction méticuleuse du corps qui n'est pas encore formellement identifié et un médecin légiste se déplace sur les lieux," précise Raphaël Balland.

Son compagnon placé en garde à vue

Le compagnon d’Aurélie Vaquier, un homme âgé de 39 ans qui réside toujours dans le domicile du couple, a été placé en garde à vue en fin de matinée.

Disparue depuis le 28 janvier

Aurélie Vaquier, 38 ans, n’avait plus donné signe de vie depuis le 28 janvier 2021. Elle aurait quitté le domicile conjugal sans aucun moyen de paiement ou de locomotion, avec uniquement son téléphone portable et quelques vêtements. Mais ce n'est que le 23 février que la gendarmerie était informée par son compagnon de sa disparition inquiétante.

Selon son compagnon, Aurélie serait partie d’elle-même pour s’adonner à sa passion, l’écriture. Elle n’aurait emporté que quelques vêtements, son téléphone portable et sa trousse de toilettes. Samire dit avoir reçu un autre message “rassurant” d’Aurélie via Messenger le 13 février.

Les proches doutent d'un départ volontaire

Mais l’authenticité de ce message est mise en doute par certains proches de la jeune femme. “Il y avait beaucoup de fautes d'orthographe, alors qu’Aurélie était très attentive à ne pas en faire”, observe Emma* (le prénom a été changé), une de ses amies proches. Et surtout, la piste du départ volontaire leur semble incompatible avec la personnalité de leur amie.

Les recherches, couplées avec les nombreuses battues organisées par son cercle familial et amical, et les premières investigations menées par les enquêteurs ne permettaient pas de localiser la disparue et de comprendre les circonstances de cette disparition.