Procès d'un ex pompier volontaire à Béziers : déclaré coupable d'incendie, l'homme est condamné à 2 ans de prison dont un avec sursis

Le trentenaire arrêté début août à Pézenas et placé en détention provisoire pour avoir allumé 2 incendies comparaissait ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Béziers. Il écope d'une peine de 2 ans de prison, dont un avec sursis, pour l'un des 2 feux dont il était accusé.

Les réquisitions étaient lourdes, 3 ans de prison, dont 18 mois ferme mais la sentence a été plus clémente.

L'ex pompier volontaire de 33 ans a été reconnu coupable d'être à l'origine d'un seul incendie, sur les 2 survenus à Pézenas, le 2 août dernier. Un sinistre qui a mobilisé les pompiers plusieurs heures et détruit 500m2 de végétation.

Il est finalement condamné à 2 ans de prison, dont un an avec sursis probatoire, et obligation de soins. Il est aussi interdit de séjour dans l'Hérault pour 5 ans.

L'homme est ressorti libre du palais de justice puisque son maintien en détention n'a pas été demandé. Il était en détention provisoire dans l'attente de son procès depuis le 4 août 2022.

Il encourait une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement.

L'aveu d'un des 2 incendies

Le pyromane résidant à Villeurbanne, près de Lyon, était en vacances dans l'Hérault, avec sa compagne, quand il a été arrêté par les gendarmes.

Lors de sa garde à vue, il a déclaré avoir été pompier volontaire en Ardèche entre 2008 et 2011.

Il a aussi reconnu être l'auteur d'un incendie qui a détruit 500m2 de végétation, sur la commune de Pézenas, le jour de son interpellation. Mais il a toujours nié avoir allumé un second feu plus tôt dans l'après-midi.

L'homme a expliqué regretter son geste commis alors qu'il était ivre. Son avocat pour sa défense a mis en avant un profil compliqué et paradoxal.

C'est un homme qui était pompier volontaire à l'origine mais qui n'a pas pu continuer dans cette voie car curieusement, il avait peur du feu. Il est plutôt intervenu sur des accidents ou des secours à personnes. Aujourd'hui, il essaie de comprendre son acte pour pouvoir se traiter. Me Raynaud-Bardon, avocat de l'ex pompier volontaire.

Et l'avocat d'ajouter :

"je ne pense pas que l'on puisse le considérer come un pyromane. L'expertise psychologique et psychiatrique ne va pas dans ce sens. Le pyromane prend plaisir à mettre le feu, lui non. (...) C'est peut-être un acte non voulu ! Il n'y a pas eu de volonté, ni d'excitation à mettre le feu".

durée de la vidéo : 03min 54 Réaction Me Maître Raynaud-Bardon, avocat de l’ex pompier volontaire • ©FTV

Le suspect arrêté le 2 août 2022 en soirée

Le 2 août dernier, aux alentours de 19h00, les services d’incendie et de secours de l’Hérault intervenaient pour éteindre un incendie de végétation dans une zone naturelle et agricole au nord de la commune de Pézenas. Vers 21h00, les pompiers parvenaient à éteindre l’incendie qui s’était propagé sur près de 500 m², sans causer de dégâts à des habitations.

Les gendarmes de la brigade territoriale de Pézenas étaient informés du comportement suspect d’un homme présent sur les lieux et qui avait également été vu plus tôt dans l’après-midi sur un premier départ de feu, rapidement circonscrit par les pompiers.

Les gendarmes parvenaient à très rapidement identifier le suspect et l'interpellaient le jour même des faits, à 19h45, alors qu'il était très alcoolisé.

Après son dégrisement, le trentenaire déclarait en garde à vue être venu dans le département avec sa compagne pour voir les membres de la famille de cette dernière. Il finissait par avouer être l’auteur de l’incendie qui s’était propagé sur 500 mètres carrés.

En revanche, il contestait être à l’origine d'un premier départ de feu plus tôt dans la journée. Enfin, il indiquait regretter son geste qu’il expliquait par son alcoolisation.

Le communiqué du procureur de la République de Béziers, Raphaël Balland, précisait alors : "Conformément à la politique pénale habituelle du parquet de Béziers dans le telle circonstance, l’homme âgé de 33 ans, déjà condamné pour des faits de violences par conjoint, a été déféré au parquet le 4 août 2022, puis placé en détention provisoire".