Un restaurant lynché sur les réseaux sociaux à cause d'une table refusée à une influenceuse le soir du 14 juillet

Le patron du restaurant Le Sud à Valras-Plage, près de Béziers, se souviendra longtemps de sa soirée du 14 juillet 2023. Dans son établissement bondé, un couple avec trois enfants fait un esclandre. La jeune femme, une influenceuse, lui promet alors "de le détruire sur les réseaux sociaux". Dès le lendemain, il reçoit des avis négatifs, des insultes et des menaces.

L'affaire démarre comme un banal différend entre un commerçant et un client. Mais au final, cela se transforme rapidement en bad buzz sur Tik Tok, Instagram et Facebook, sans oublier une main courante à la gendarmerie et deux plaintes.

Un soir de 14 juillet à Valras-Plage

Dans le restaurant de Pierre, en front de mer, c'est le rush. L'établissement est complet en ce jour de fête nationale et en attente du feu d'artifice. Un couple avec trois enfants se présente et demande une table pour six.

Après 15 à 20 minutes d'attente pour qu'une table se libère, la femme dit qu'elle et son mari mangeront et que les enfants prendront seulement une glace car ils ont déjà dîné.

Le restaurateur lui explique qu'il est impossible de mobiliser une table de six personnes pour seulement deux adultes qui vont manger quand il y a foule et des clients qui attendent.

Un enregistrement de l'altercation en story sur Instagram

Le ton monte entre la femme, soutenue par son mari, et le restaurateur. Elle se présente alors comme Djena Della influenceuse et menace le patron de représailles numériques grâce à son million de followers (415.000 sur Instagram et autant sur Facebook).

Elle affirme qu'elle va nuire à la réputation de l'établissement, pendant que l'homme menace verbalement le patron et deux employés.

durée de la vidéo : 00h01mn50s Cet échange a été enregistré par la cliente djena della et posté sur son compte Instagram • ©Instagram djena_della

Un bad buzz sur les réseaux sociaux

Dès le lendemain, le restaurateur de Valras comprend que la jeune femme a mis ses menaces à exécution. La vidéo enregistrée à son insu la veille est sur Tik Tok, Instagram et Facebook. Et l'influenceuse invite ses abonnés à mettre des avis négatifs au restaurant sur les différentes plateformes.

Là, les messages de menaces et de haine apparaissent. Tout comme les avis négatifs venant de personnes qui ne connaissent pas le restaurant : "restau degueu", "restaurant de facho", "il suffit de le brûler y aura plus de problème". La note du restaurant passe de 4,5/5 à 3,9 en une nuit seulement.

Le patron reçoit le soutien de collègues et de clients

Le restaurateur lynché sur la toile et ayant peur pour sa sécurité, celle de ses employés et de sa famille, décide d'aller à la gendarmerie pour expliquer sa mésaventure.

Je souhaite tourner la page. C'est une expérience douloureuse. J'ai tout de même fait une main courante à la gendarmerie et porté plainte car l'influenceuse menace de le faire contre moi. Mais étant une personne morale, la décision des suites apportées à mon action en justice dépend du procureur de la République. Pierre, gérant du restaurant Le Sud à Valras-Plage

Lundi, Pierre a donné sa version des faits dans une lettre ouverte sur son compte Facebook. Il a déjà reçu de nombreux soutiens et encouragements. Son post a été partagé plus de 4000 fois.

Parmi les commentaires, des professionnels du tourisme qui dénoncent le déferlement gratuit de haine contre leur établissement et souvent un harcèlement personnel sur les réseaux sociaux. Mais aussi des clients, des habitués qui soutiennent le patron et son restaurant.