Hérault : 250 poules victimes de la canicule dans un élevage bio près de Pézenas

Il faisait 45°C à l'ombre vendredi, mes poules avaient du mal à respirer. En plus de l'eau, de l'ombre, j'ai essayé de les arroser, de leur mettre des glaçons... Elles se montaient les unes sur les autres pour chercher de l'air. Mais le soir, elles sont toutes mortes.

1000 poules déjà mortes cet hiver

C'est vrai qu'après tout ça, on est un peu désemparé. Je suis seule avec 4 enfants, et maintenant je suis endettée et je ne vais pas pouvoir assurer le début de la saison d'été.

Entraide paysane

On a eu jusqu'à 46°C par endroits, et des températures extrêmes sur plusieurs jours. Il faut savoir que la ponte demande un effort énorme à la poule. C'est comme si nous, on allait courir sous le soleil... Il suffit qu'elles attrapent un coup de chaud et c'est fini.

Le pic de canicule a aussi fait des dégâts chez les animaux. Vendredi, alors que l'Hérault était en vigilance rouge à la canicule,à Nézignan-L'Evêque, près de Pézenas, à l'est de Béziers. Aude Ledoux a vu 250 de ses poules mourir les unes après les autres.Un spectacle désolant pour la jeune femme qui a ouvert sa petite exploitation en 2017. D'autant plus que ce n'est pas la première fois. Aude avait 1000 poules en 2018,. L'éleveuse de 39 ans avait investi, il y a deux semaines, dans 250 nouvelles poules bio, toutes mortes ce vendredi. Avec seulement 50 poules restantes, "La petite ferme bio 34" , sa ferme familiale en plein air, est bien connue localement. Aude vend aux magasins bios des alentours, en circuit court. "Mais les gens attendent les oeufs derrière", se désole la jeune femme.Une cagnotte en ligne, "Une poule pour Aude" , a été mise en place par l'association Les Canards en Colère pour l'aider à se remettre sur pied. Pour Didier Lapoule, représentant de l'association dans l'Hérault,. Ces volatiles relativement fragiles n'ont tout simplement pas pu résister à ces températures exceptionnelles.Pour le moment, 180€ ont été récoltés. Il faudrait à Aude au moins 5000€ pour "repartir de zéro". En attendant, elle peut compter sur l'entraide paysanne, via les associations et une dizaine d'éleveurs et d'agriculteurs locaux pour les moyens matériels. Les cadavres de 120 poules ont été confiés à la LPO, une association de défense de la faune sauvage, l'équarrissage n'étant pas disponible le week-end."Chaque euro compte pour sauver sa petite entreprise bio circuit court, rappelle Didier Lapoule. En effet, les divers créanciers (banques, MSA, fournisseurs) risquent de ne pas faire pas de cadeaux". Aude espère tout de même pouvoir bénéficier d'une indemnisation calamité agricole.